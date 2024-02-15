فى خطوات.. كيف يمكنك إيقاف تشغيل Apple Vision Pro

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- Youm7) يعد Vision Pro قطعة معقدة من الأجهزة، وهى عبارة عن شاشة فائقة الجودة مثبتة على الرأس وقوة جهاز MacBook، على الرغم من أنه قد يكون من الرائع استخدام واحدة من أفضل سماعات رأس الواقع الافتراضي في العالم، إلا أنه يأتي وقت لإيقاف تشغيل Apple Vision Pro.
باستخدام Apple Watch، يمكنك تغطية الشاشة لجعلها في وضع السكون، ويعد إيقاف تشغيل Vision Pro أمرًا سهلاً للغاية، بمجرد أن تعرف المكان الذي تبحث فيه، ولكن من المهم إيقاف تشغيلها بشكل صحيح لمنع حدوث مشكلات، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .
كيفية إيقاف تشغيل Apple Vision Pro
هناك بعض الطرق لإيقاف تشغيل سماعة الرأس Vision Pro، أسهلها مع Siri، فقط قل، "Siri، أوقف تشغيل Apple Vision Pro" وستصبح الشاشة مظلمة بعد فترة وجيزة، وكل "خطوة" أدناه هي طريقة أخرى لإيقاف تشغيل Vision Pro.
الخطوة 1: لدى Vision Pro الكثير من القواسم المشتركة مع أجهزة Apple الأخرى، وتحتوي على تاج رقمي مثل ساعة Apple Watch، وتعرض الضغطة مكتبة التطبيقات الخاصة بك، ولكن إذا قمت بالضغط مع الاستمرار، فسترى شريط تمرير يمكنك سحبه لإيقاف تشغيل سماعة الرأس.
الخطوة 2: يمكنك استخدام تطبيق الإعدادات لإيقاف تشغيل سماعات الرأس، اضغط على Digital Crown لإظهار تطبيقاتك، ثم افتح الإعدادات، وفي علامة التبويب عام ، حدد إيقاف التشغيل ، وسيظهر شريط تمرير وسيؤدي تحريكه إلى اليمين إلى إيقاف تشغيل Vision Pro.
الخطوة 3: إذا اتخذت الخطوات الصحيحة، فلا بأس بإيقاف تشغيل سماعة الرأس الخاصة بك عن طريق فصل سلك الطاقة أولاً، وقم بخلع جهاز Vision Pro الخاص بك وضعه على المكتب أو الطاولة،
وستكتشف سماعة الرأس أنك لم تعد ترتديها وتنتقل إلى وضع السكون.
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