فى خطوات.. كيف يمكنك إيقاف تشغيل Apple Vision Pro

MENAFN - Youm7) يعد Vision Pro قطعة معقدة من الأجهزة، وهى عبارة عن شاشة فائقة الجودة مثبتة على الرأس وقوة جهاز MacBook، على الرغم من أنه قد يكون من الرائع استخدام واحدة من أفضل سماعات رأس الواقع الافتراضي في العالم، إلا أنه يأتي وقت لإيقاف تشغيل Apple Vision Pro.باستخدام Apple Watch، يمكنك تغطية الشاشة لجعلها في وضع السكون، ويعد إيقاف تشغيل Vision Pro أمرًا سهلاً للغاية، بمجرد أن تعرف المكان الذي تبحث فيه، ولكن من المهم إيقاف تشغيلها بشكل صحيح لمنع حدوث مشكلات، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .كيفية إيقاف تشغيل Apple Vision Pro





هناك بعض الطرق لإيقاف تشغيل سماعة الرأس Vision Pro، أسهلها مع Siri، فقط قل، "Siri، أوقف تشغيل Apple Vision Pro" وستصبح الشاشة مظلمة بعد فترة وجيزة، وكل "خطوة" أدناه هي طريقة أخرى لإيقاف تشغيل Vision Pro.الخطوة 1: لدى Vision Pro الكثير من القواسم المشتركة مع أجهزة Apple الأخرى، وتحتوي على تاج رقمي مثل ساعة Apple Watch، وتعرض الضغطة مكتبة التطبيقات الخاصة بك، ولكن إذا قمت بالضغط مع الاستمرار، فسترى شريط تمرير يمكنك سحبه لإيقاف تشغيل سماعة الرأس.الخطوة 2: يمكنك استخدام تطبيق الإعدادات لإيقاف تشغيل سماعات الرأس، اضغط على Digital Crown لإظهار تطبيقاتك، ثم افتح الإعدادات، وفي علامة التبويب عام ، حدد إيقاف التشغيل ، وسيظهر شريط تمرير وسيؤدي تحريكه إلى اليمين إلى إيقاف تشغيل Vision Pro.الخطوة 3: إذا اتخذت الخطوات الصحيحة، فلا بأس بإيقاف تشغيل سماعة الرأس الخاصة بك عن طريق فصل سلك الطاقة أولاً، وقم بخلع جهاز Vision Pro الخاص بك وضعه على المكتب أو الطاولة،وستكتشف سماعة الرأس أنك لم تعد ترتديها وتنتقل إلى وضع السكون.