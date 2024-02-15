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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 14 Pro Max و Iphone SE Plus 2020

2/15/2024 11:35:54 PM
(MENAFN- Youm7) تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14
وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max،
وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone SE Plus 2020:



‏iPhone 14 Pro Max
البطارية : li-ion 4323
ميلي أمبير.

الكاميرا
الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة :
1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
و esim )

أو ( dual esim – international)




‏iPhone SE Plus 2020


شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

بصمة شاشة TouchID

شريحة معالج A13 Bionic

ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.














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