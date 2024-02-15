إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 14 Pro Max و Iphone SE Plus 2020

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- Youm7) تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14
وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max،
وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone SE Plus 2020:
iPhone 14 Pro Max
البطارية : li-ion 4323
ميلي أمبير.
الكاميرا
الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة :
1290 x 2796 pixels
المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
و esim )
أو ( dual esim – international)
iPhone SE Plus 2020
شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.
بصمة شاشة TouchID
شريحة معالج A13 Bionic
ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.
سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل
كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.
يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.
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