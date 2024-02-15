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الحكومة السودانية تنفي منعها وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق

2/15/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الحكومة السودانية التزامها بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة بالبلاد دون أي عوائق وبلا استثناء.
ونفت الخارجية السودانية في بيان صحافي تقارير إعلامية أشارت إلى أن الحكومة تمنع إيصال المساعدة الإنسانية إلى بعض المناطق في البلاد.
وجددت الوزارة التزام حكومة السودان بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023، وما أعقبه من التزامات حول الشأن الإنساني.
وقالت «تؤكد الوزارة إن سياسة الدولة في هذا الخصوص هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء».
واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بإعاقة حركة ووصول المساعدات إلى العديد من المناطق والمحتاجين في البلاد ونهب مستودعات برنامج الغذاء العالمي.
ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام الدعم السريع بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة وأن تخلي كل المرافق الإنسانية والخدمية والمدنية ومنازل المواطنين وأن ترفع يدها عن العمليات الإنسانية.
ووفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا) فقد فر أكثر من 7.6 ملايين شخص من القتال داخل السودان وإلى دول الجوار.

MENAFN15022024000130011022ID1107859722

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