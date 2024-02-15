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زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ من نوع جديد

2/15/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار إطلاق «صاروخ أرض - بحر من نوع جديد»، وفق وسائل إعلام رسمية، في إطار جهود تعزيز أمن الحدود البحرية لبلاده.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم أشرف على «تقييم اختبار إطلاق صاروخ باداسوري - 6 أرض - بحر من النوع الجديد الذي سيتم تجهيز القوات البحرية به».
وأضافت الوكالة أن كيم أعرب عن «ارتياحه الكبير لنتائج اختبار إطلاق الصاروخ».
وأشارت إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها المقصودة بعد أن حلقت فوق بحر الشرق لمدة 1.400 ثانية.
وقال كيم إن كوريا الجنوبية سمحت «لأنواع مختلفة من السفن الحربية بالدخول إلى مياه جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية للتعدي على سيادتها بشكل خطير»، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي تسمي «خط الحد الشمالي» بشكل رسمي على الإطلاق، وكان هذا الخط مسرحا لاشتباكات سابقة بين الكوريتين.
وانتقد كيم «جهود سيئول اليائسة للحفاظ على (خط الحد الشمالي)»، متعهدا بأن الشمال «سيدافع بشكل كامل عن سيادته البحرية بقوة السلاح والأفعال، وليس بأي خطاب».

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