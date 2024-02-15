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قاض في نيويورك يحدد 25 مارس موعدا لبدء محاكمة ترامب في قضايا جنائية

2/15/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حدد قاض في نيويورك موعدا لبدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة تتهمه بالتحرش بها، في 25 مارس المقبل عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.
وقال القاضي خوان ميرشان «هناك الكثير من المتغيرات»، رافضا دعوات من فريق محامي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق، معتبرا توقيتها «تدخلا في الانتخابات».
في الوقت نفسه، حضر ممثلو الرئيس السابق جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد رئيس الادعاء الذي يتهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.
والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من نوفمبر المقبل موعد الانتخابات.
ولدى وصوله إلى المحكمة، قال ترامب إن التهم «وسيلة لإيذائي في الانتخابات».
وأضاف «كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار».
ويواجه الرئيس السابق 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثلة ستورمي دانييلز.
ويقول المدعون إن ترامب أخفى بشكل غير قانوني تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين، لتسديد مدفوعات لقاء السكوت بشأن علاقات مزعومة لترامب مع دانييلز.

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