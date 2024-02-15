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بلينكن مايزال بالإمكان التوصل لاتفاق بشأن الرهائن في غزة

2/15/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه «ما يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح رهائن.
وقال بلينكن في تيرانا، إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، «نحن نعمل على ذلك بشكل مكثف وأعتقد أنه ما يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي بـ «الشراكة الاستثنائية» التي تجمع الولايات المتحدة وألبانيا، الحليف الرئيسي لواشنطن في منطقة البلقان.
ووصل بلينكن إلى تيرانا في زيارة هي الأولى إلى العاصمة الألبانية، والتقى رئيس الوزراء إيدي راما.
وكانت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية يوري كيم أوضحت أن زيارة بلينكن تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع شريك رئيسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في البلقان.
وفي شوارع تيرانا، علقت ملصقات عملاقة ترحب بوصول بلينكن.
وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الغالبية العظمى من الألبان لديهم صورة إيجابية للغاية عن الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بدورها في كوسوفو.
وتشيد واشنطن بدعم ألبانيا الثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وهو ما شدد عليه بلينكن مجددا خلال زيارته.

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