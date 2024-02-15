أميركا تكشف عن اعتراض أسلحة إيرانية إلى الحوثيين

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) أمس أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية في بحر العرب، صادرت في يناير الماضي شحنة أسلحة من إيران متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأوضحت «سنتكوم» في بيان نشرته على موقع «إكس» أنها صادرت «أسلحة تقليدية متطورة وغيرها من المساعدات الفتاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من سفينة في بحر العرب في 28 يناير». وأضاف البيان أن الشحنة تحتوي على أكثر من 200 حزمة تشمل مكونات صواريخ ومتفجرات وأجهزة أخرى.ونقل البيان نفسه عن قائد «سنتكوم» مايكل إريك كوريلا قوله إن «هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة». وأضاف أن «استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتطورة.. يواصل تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة».ومنذ 19 نوفمبر ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.