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سوبيانتو يقترب أكثر من رئاسة إندونيسيا

2/15/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدو أن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو يقترب أكثر من تبوؤ منصب رئيس أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في أكتوبر المقبل، في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، حتى لو لم يعترف منافساه بعد بهزيمتهما.
وأعلن الجنرال السابق فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الإندونيسية أمس الاول بعدما أشارت النتائج الأولية إلى تقدمه بفارق كبير على خصميه، ما من شأنه أن يسمح له بالحصول على الأغلبية المطلقة وإعلان فوزه دون الحاجة إلى الجولة الثانية.
وبحسب الفرز الجزئي الرسمي للجنة الانتخابات (43.5%)، يتقدم سوبيانتو مع حصوله على نسبة 57% من الأصوات، أي أكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها أقرب منافسيه أنيس باسويدان.
ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل مارس.
وقال سوبيانتو أمام حشد في وسط جاكرتا «في كل الحسابات والاستطلاعات... تظهر الأرقام فوز برابوو-جبران من جولة واحدة. يجب أن يشكل هذا الانتصار انتصارا لجميع الإندونيسيين»، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا الذي وقف إلى جانبه مرتديا قميصا مطابقا لقميصه.
وبعدها، احتفل بالنصر آلاف من مؤيديه أمام مقر إقامته في جاكرتا.
كما التقاه الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو وقدم له «تهانيه». واتصل رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لوونغ ببرابوو للإشادة «بالنتائج القوية» التي حققها ومناقشة العلاقات الثنائية، وفق بيان سنغافوري. وسيتولى هذا الجنرال السابق قيادة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد عشر سنوات من حكم جوكو ويدودو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.
ويتقدم وزير الدفاع بفارق كبير على منافسيه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو.

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