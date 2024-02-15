Friday, 16 February 2024 09:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يعلن استعادة عائلة البغدادي

2/15/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات القضائية العراقية أمس عن استجواب «عائلة» الزعيم الأسبق لتنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، موضحة أنه تمت استعادتهم من خارج العراق.
ولا يحدد البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي، عدد أفراد عائلة البغدادي الذين ألقي القبض عليهم ولا هوياتهم، ولا من أي بلد تمت استعادتهم.
لكن مصدرا قضائيا قال لـ «فرانس برس» إن «جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام باسترداد زوجة أبوبكر البغدادي وأولادها»، مضيفا أنها «كانت موقوفة في تركيا».
وذكر البيان أن السلطات القضائية تمكنت من «استعادة عائلة المجرم الإرهابي ابوبكر البغدادي»، وذلك «ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق».
وتابع البيان أنه «بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي ابوبكر البغدادي وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية».
ويأتي إعلان السلطات العراقية تزامنا مع إعلان قناة «العربية» عن بثها أمس لمقابلة مع «زوجة البغدادي» التي تدعى أسماء محمد.
وأعلنت تركيا في نوفمبر 2019 عن توقيف أرملة أبوبكر البغدادي مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنة زعيم التنظيم الأسبق.
وقال حينها مسؤول تركي إن تلك هي «الزوجة الأولى» للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018 في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سورية. وبحسب المسؤول، فإن زوجة البغدادي «قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش». وحينها قال الإعلام التركي إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى. وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 عن مقتل البغدادي في ضربة ليلية شنت في شمال غرب سورية على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.

MENAFN15022024000130011022ID1107859715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث