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ترامب يرد على تفضيل بوتين لجو بايدن عليه إطراء عظيم فهو سيمنحه كل ما يريده ويحقق أحلامه

2/15/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن تعليقات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي قال فيها انه يفضل الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، إطراء بالنسبة له.
وخلال مهرجان انتخابي في كارولاينا الجنوبية، قال ترامب إن «الرئيس الروسي قد منحني إطراء عظيما في الحقيقة».
واقتبس ترامب كلام بوتين، وأضاف: «لقد قال انه يفضل كثيرا ان يكون الرئيس جو بايدن. هذا مديح وبالطبع هو سيقول ذلك».
وتابع ترامب ان بوتين بالطبع يفضل فوز بايدن في الانتخابات لأنه أوقف استكمال مشروع الغاز الروسي ـ الالماني «نورد ستريم 2» حينما كان رئيسا.
وقال «انا اوقفت نورد ستريم 1 وبايدن وافق عليه بعد ان غادرت، لذلك بوتين ليس معجبا بي».
وأضاف «لا يريدني ويريد بايدن لأنه سيمنحه كل شيء يريده». وتابع «سيحقق احلامه بالحصول على اوكرانيا بسبب بايدن. الرئيس الوحيد من بين الخمسة الأخيرين، الذي لم يمنح روسيا ما تريد هو الرئيس دونالد ترامب».
وتأتي تصريحات ترامب هذه بعد أن قال سابقا انه ربما سيشجع روسيا ان تفعل ما تريد مع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي لا تفي بالتزاماتها المالية.
وكان بوتين وصف نظيره الأميركي بايدن بأنه شخص «يمكن توقع» تصرفاته أكثر من دونالد ترامب، لكنه أعرب عن استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر أيا يكن.
وردا على سؤال لأحد الصحافيين حول من تفضل روسيا أن يفوز في المواجهة المحتملة بين الرئيس الديموقراطي الحالي والمرشح الجمهوري ترامب، أجاب بوتين: «بايدن، إنه أكثر خبرة. يمكن توقع تصرفاته، إنه سياسي من المدرسة القديمة».
وفي تعليق على الانتقادات المتعلقة بعمر بايدن الذي سيبلغ 82 عاما بعد أسابيع فقط من الانتخابات، قال بوتين: «عندما التقيت بالسيد بايدن قبل 3 سنوات، كان الناس يتحدثون حينها عن عجزه، لكنني لم أر شيئا من هذا القبيل»، في إشارة على ما يبدو إلى قمة عقدت في جنيف.
ويأتي تفضيل بوتين العلني لبايدن على الرغم من انتقادات الأخير اللاذعة لبوتين وبعد أن أعرب ترامب في مناسبات عديدة عن إعجابه بزعيم الكرملين.
كما واجه المرشح الجمهوري انتقادات شديدة بعد أن صرح مؤخرا بأنه سيشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في حلف شمال الأطلسي لم تدفع ما يستحق عليها من المال لدعم الحلف.

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