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((الموانئ)) تفتتح فعاليات كرنفال الموانئ لأول مرة في ميناء الشويخ بمناسبة الأعياد الوطنية

2/15/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت مؤسسة الموانئ الكويتية ولأول مرة فعاليات كرنفال الموانئ في ميناء الشويخ بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وبرعاية شركات من القطاع الخاص، ويستمر الكرنفال من 16 إلى 17 الجاري.
وقال مدير عام المؤسسة بالتكليف جهاد الحساوي لـ «كونا» ان هذا الكرنفال يهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية ودور المؤسسة ومرافقها وبالتحديد ميناء الشويخ، وهو الميناء التجاري الرئيسي في البلاد. وذكر أن الفعالية تعتبر ترفيهية وتوعوية بالاستعراض البحري والجولة البحرية وسيسمح لأول مرة بزيارة الجمهور للسفن الراسية على رصيفي 14 و15 في ميناء الشويخ، والتابعة للجهات الحكومية المشاركة.
وأشاد بدور هذه الجهات من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الموانئ والجيش الكويتي ممثلة بالقوة البحرية الكويتية وقوة الإطفاء العام متمثلة في إدارة الاطفاء والانقاذ البحري ومعهد الكويت للأبحاث العلمية المتمثل في سفينة «المستكشف».
من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة طيبة الشطي في تصريح مماثل إن هذه الفعالية تعتبر المشاركة الاولى للمؤسسة تحت مظلة اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، مبينة ان الفعالية تسعى لتكون سنوية تثبت في رزنامة الاحتفالات الوطنية لتنضم مع بقية الفعاليات التابعة للجهات الحكومية الأخرى.
وأفادت الشطي بأن عدد المواطنين المسجلين في كرنفال الموانئ بلغ ألف زائر على مدى اليومين المقبلين، ونطمح إلى زيادة عدد الزوار في السنوات القادمة.
وأضافت ان الكرنفال يتضمن 3 رحلات بحرية للزوار تشترك فيها 3 زوارق تابعة للجهات المشاركة الهدف منها الاطلاع على عمليات الإرشاد البحري للسفن التجارية القادمة والمغادرة من وإلى ميناء الشويخ وإبراز جهود إدارة العمليات البحرية في الموانئ التابعة للمؤسسة وبالتحديد ميناء الشويخ.
وأشارت إلى أنه يمكن للزوار مشاهدة عمليات تفريغ وتحميل البضائع من السفن الراسية على الرصيف المقابل للموقع المقامة عليه الفعالية.

MENAFN15022024000130011022ID1107859713

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