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وليد البحر: مساهمات الكويت في صندوق ((إيفاد)) بلغت 250 مليون دولار

2/15/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب محافظ الكويت لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر إن «مساهمات الكويت في الصندوق حتى الزيادة الثانية عشرة لموارده بلغت 250 مليون دولار».
وأضاف البحر، في مقابلة مع «كونا» خلال مشاركته في الدورة الـ 47 لمجلس محافظي «ايفاد» في روما تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل آمن غذائيا»، أن «دولة الكويت بوصفها عضوا مؤسسا في الصندوق ملتزمة بدعمها الثابت له ايمانا بدوره الفعال برفع الفقر عن الفئات الفقيرة في المناطق الريفية بالدول النامية التي تضم ثلاثة مليارات نسمة من سكان العالم بواسطة التنمية الريفية المستدامة».
وأوضح أن دولة الكويت منذ مشاركتها في تأسيس وعضوية الصندوق في عام 1978 تواصل دفع مساهمتها بانتظام وكذلك المشاركة الفعالة في مشاورات سائر عمليات تجديد موارده الدورية التي تجرى كل ثلاثة أعوام وتمويلها بسخاء في اطار الاستجابة لما يستجد من أزمات وتحديات تؤثر على أشد سكان الريف ضعفا.
وأشار إلى أن الكويت تشارك كذلك في المناقشات التنموية داخل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتنسيق مع شركائها من دول مجلس التعاون والمجموعة العربية حول أولويات عمله وبرامجه وتحديد أولوياته التنموية.
وأوضح أن دعم الكويت الثابت للصندوق ينطلق من الايمان بأهمية المهمة المنوطة به وبدوره الفريد المثمر في مساعدات الملايين من سكان المناطق الريفية الفقيرة من خلال البرامج والمشروعات التنموية الهادفة لتمكين الفقراء والفئات الاجتماعية وهو ما يتماشى كذلك مع دور وأهداف الصندوق الكويتي.
في هذا السياق، أكد البحر أهمية عمليات التجديد الدورية لموارد الصندوق في تمويل مشروعاته التنموية، إذ يقدر التجديد الثالث عشر للموارد المستهدف للفترة من 2025 إلى 2027 بحوالي مليارين و240 مليون دولار بهدف المساهمة في تنفيذ برنامج عمل باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وذكر أن هدف هذا التمويل وبرنامج المشروعات المخططة هو احداث أثر تنموي كبير في حياة نحو 100 مليون شخص من سكان الريف في الدول النامية من خلال زيادة انتاج الغذاء وتنمية البنى التحتية والخدمات في المناطق الريفية ومحاربة الفقر في ظل تفاقم الأزمة العالمية لارتفاع أسعار السلع الغذائية والتضخم.
وبين البحر أن الكويت تولي اهتماما خاصا لمساعدة البلدان التي تعاني من ضعف الأمن الغذائي والأمن المائي بالتركيز عليهما وفق الالتزام الدولي بأجندة 2030 «للتنمية المستدامة» لحل العديد من مشكلات العالم المتأصلة ومن أبرزها استمرار تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الذي مازال يشمل أكثر من 700 مليون نسمة.

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