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وفد من الهيئة العامة للقوى العاملة زار وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية

2/15/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قام وفد من الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د. فهد المراد بزيارة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري السابع لحوار أبوظبي وأعمال القمة العالمية للحكومات، وقام المختصون في الوزارة بعرض أحدث ما توصلت إليه الوزارة من أنظمة تعزز حماية القوى العاملة والتفتيش على منشآت أصحاب العمل بالإضافة إلى آخر التعديلات التي تسهم في تنظيم سوق العمل لنقل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق أحدث النظم الإلكترونية وميكنة المعاملات العمالية بما يتواءم مع طبيعة سوق العمل في دولة الكويت للسعي نحو تحقيق الاستقرار للعلاقة التعاقدية مما يحقق استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مما يعود بالنفع على سوق العمل. وأثنى د.المراد على ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور في مجال العمل مثمنا دورهم في نقل خبرهم وتجاربهم في هذا المجال للدول المجاورة حيث تعتبر الإمارات دولة رائدة في أنظمة الحماية العمالية.

MENAFN15022024000130011022ID1107859711

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