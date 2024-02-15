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الهيئة العامة للقوى العاملة تستقبل وفد مركز التدريب الدولي

2/15/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
استقبلت نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة م. رباب العصيمي، نائب مدير التدريب للشراكات والدعم الإداري في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية جوزيبي إليو زيفولا والوفد المرافق له خلال زيارته لدولة الكويت.
وقد استهلت العصيمي حديثها بالترحيب بجوزيبي والوفد المرافق له وعبرت عن استعدادها للتعاون المثمر بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومركز التدريب الدولي والاستفادة من الخبرات التي يقدمها المركز، كما أكدت على حرص الهيئة واهتمامها الدائم في تطوير أداء العاملين فيها وعلى أن تكون مطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بتحسين جودة العمل ورفع كفاءة الموظفين مما يسهم في رفع كفاءة الهيئة بشكل عام.
وجرى خلال اللقاء التعريف بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية واستكشاف آليات الشراكات والتعاون المستقبلية في مجال تحقيق العمل اللائق واستطلاع حدود مستقبل العمل.
كما أعرب جوزيبي إليو زيفولا عن امتنانه وشكره لدولة الكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص تعزيز وتحسين العمل اللائق في الكويت.

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