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((الوطني للثقافة)): المساجد التراثية جزء لا يتجزأ من العمارة التاريخية والهوية الكويتية

2/15/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار أن المساجد التراثية جزء لا يتجزأ من العمارة التاريخية التي تعد مرآة للمجتمع والهوية الكويتية لذا وجب الحفاظ على جميع الطبقات المعمارية في المراحل التاريخية كافة لاسيما المساجد الطينية القديمة منها.
وقال الجسار في كلمة له عقب محاضرة «مراحل التطوير المعماري في تاريخ مساجد الكويت» ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ29 المقامة حاليا وتستمر حتى 22 فبراير الجاري إن الاهتمام بالمساجد التراثية يأتي باعتبارها جزءا من الهوية والعمارة التراثية بالكويت.
وأضاف أن المجلس وضع ضمن أولوياته الحفاظ على الهوية المعمارية والمساجد التراثية أحد مكوناتها فالهوية المعمارية والهوية الوطنية الكويتية وجهان لعملة واحدة مؤكدا استمرار المجلس في هذا النهج عبر البرامج والخطط التي يسعى لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحفاظ على المساجد التراثية لا يعني الحفاظ على المبنى ومكوناته فقط بل يعني أيضا «الحفاظ على مفاهيم كيفية تعامل الإنسان مع عقيدته في السابق».
وقال «لقد بدأنا نفتقد طابع المساجد التراثية الذي ابتكره الآباء والأجداد إذ كانت تتصف بالبساطة والأريحية في المكان وبمرور الأيام ومع طغيان الحداثة وملامحها على العمارة قد تختفي هذه المساجد ما يعني اختفاء جزء رئيس من العمارة الإسلامية في البلاد».
وثمن الجسار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحفاظ على المساجد التراثية مبينا أن هناك تعاونا مثمرا وبناء بين الوزارة والمجلس في هذا الشأن عبر لجنة مشتركة مسؤوليتها الرئيسة الحفاظ على المساجد التراثية معربا عن أمله أن تتوسع أعمال هذه اللجنة في المستقبل بما يسهم في الحفاظ على المساجد التراثية.
وذكر أن الحفاظ على التراث المعماري يحتاج بالضرورة إلى الرجوع للاختصاصيين فهو علم قائم بذاته ولدى المجلس الوطني للثقافة طاقات شبابية اختصاصية واعدة ومتميزة في هذا المجال.

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