((الأوقاف)) نظمت محاضرة ((حياة طيبة)) في دار رعاية الأحداث

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
ضمن إطار أهداف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة التأهيل والتقويم وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة رعاية الأحداث أقامت إدارة التأهيل محاضرة توعوية بعنوان «حياة طيبة» لنزلاء دار الملاحظة فتيان قدمها محمد السداني.
يأتي ذلك حرصا من إدارة التأهيل والتقويم على القيام بالدور المنوط بها ضمن برامجها التأهيلية والإيمانية والنفسية والتربوية والسلوكية والاجتماعية للفئات المعنية والإشراف على تأهيل وتهيئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل وإعادة اندماجهم في المجتمع.
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