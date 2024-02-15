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((الأوقاف)) نظمت محاضرة ((حياة طيبة)) في دار رعاية الأحداث

2/15/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
ضمن إطار أهداف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة التأهيل والتقويم وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة رعاية الأحداث أقامت إدارة التأهيل محاضرة توعوية بعنوان «حياة طيبة» لنزلاء دار الملاحظة فتيان قدمها محمد السداني.
يأتي ذلك حرصا من إدارة التأهيل والتقويم على ‏القيام بالدور المنوط بها ضمن برامجها التأهيلية والإيمانية والنفسية والتربوية والسلوكية والاجتماعية للفئات المعنية والإشراف على تأهيل وتهيئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل وإعادة اندماجهم في المجتمع.

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