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((الهندسة)) تكرم قائمة العميد الشرفية والفائقين

2/15/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت عمادة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت حفل تكريم قائمة العميد الشرفية والفائقين من العام الجامعي 2023/2022، برعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول، الأستاذ الدكتور خالد الهزاع على مسرح الكلية في مدينة صباح السالم الجامعية.
وأشاد أ.د. الهزاع بجهود الطلبة المبذولة، وقال إن «كلية الهندسة والبترول شهدت تكريما مستحقا لثلة من أبنائها المتميزين الذين اجتهدوا في تحصيل العلم، وضربوا مثالا يحتذى ليستحقوا هذا التكريم».
ومثل كلمة الطلبة الفائقين والعميد الشرفية الطالب حسن شمس الدين، مشيرا بكلمته إلى أن «نيل المعالي لا يتم تحقيقه بالتمني، بل يتطلب عملا وجهدا ومثابرة وصبرا، وها أنتم زملائي قد جنيتم ثمار جهودكم المبذولة، وهو التفوق والتميز».
وفي الختام، قام أ.د. الهزاع والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور نواف الجويهل ورؤساء الأقسام العلمية بتكريم الفائقين.

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