الشعبان: حرص كويتي على أفضل معاملة للوافدين وحفظ حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة

«الهجرة الدولية»: حريصون على شراكتنا مع «الداخلية»

أسامة ديابأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية العميد عبدالقادر الشعبان أهمية منظمة الدولية للهجرة في حفظ حقوق العمالة الوافدة في الكويت.وفي تصريحات للصحافيين على هامش اختتام المنظمة الدولية للهجرة IOM، وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في الكويت، بالشراكة مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية استمرت خمسة أيام حول «التحقيقات الجنائية والالكترونية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، قال العميد الشعبان إن «هذا الحدث ننظمه سنويا نظرا لأهميته الكبيرة»، لافتا إلى أن «دولة الكويت تستضيف عددا كبيرا من العمالة التعاقدية الوافدة من جميع الجنسيات».وقال «تأسس مكتب المنظمة للهجرة في الكويت عام 1991، وانضمت الكويت في 2017 إلى منظمة الهجرة الدولية»، مشددا على «حرص الإدارة العامة للتدريب على عمل ورش عمل ودورات تدريبية لضباط وزارة الداخلية للتعريف على حقوق العمالة الوافدة وواجباتهم».وأوضح الشعبان أن «سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كان أمير الإنسانية، ودولة الكويت تحرص على معاملة الوافدين أفضل معاملة وحفظ حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة، وما على وزارة الداخلية من واجبات تجاه تلك العمالة من حمايتهم واعطائهم فرصة للعمل بأريحية داخل دولة الكويت»، متمنيا ان «نشهد ورشات عمل تدريبية أكثر في السنوات المقبلة».من ناحيته، قال مازن أبوالحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، خلال كلمته الختامية: إن منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم ومحاكمة الجناة هي عناصر أساسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأضاف: تفتخر المنظمة الدولية للهجرة بشراكتها الطويلة الأمد مع وزارة الداخلية الكويتية من خلال سلسلة من ورش العمل التي أجريت بالتعاون مع الوزارة على مر السنين.وذكر أبوالحسن أن دولة الكويت بذلت العديد من الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، منها إصدار القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإنشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة، وتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.وتابع أن «التدريب الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير، يهدف إلى تعزيز قدرات ضباط الشرطة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث شارك فيه 30 منتسبا من وزارة الداخلية من مختلف الإدارات».وشملت المواضيع التي تم تناولها خلال التدريب مؤشرات التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاتفاقيات الدولية، ودور تكنولوجيا المعلومات في التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص، والأعراض المرتبطة بالصدمات النفسية لضحايا الاتجار، واستراتيجيات إجراء مقابلات مع الضحايا والضحايا والمشتبه بهم.