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المركز العلمي كرَّم الفائزين في ((المحارب البيئي)): ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
نظم المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، احتفالا لتكريم الفائزين بمسابقة «المحارب البيئي»، وذلك في إطار التزام المركز العلمي بتعزيز الوعي البيئي والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث تستهدف المسابقة تأسيس جيل جديد من القادة البيئيين، وتعكس الجهود المشتركة لنشر الوعي وتشجيع الشباب على المشاركة في حماية البيئة.
وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام للمركز العلمي م.مساعد الياسين عن فخره بالإنجازات التي حققها الطلاب المشاركون، مؤكدا الدور المهم الذي لعبته المسابقة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال الياسين: ملتزمون بتربية جيل واع يتمتع بالمعرفة والشغف لحماية بيئتنا، مشيرا إلى التعاون المثمر والدعم الكبير من وزارة التربية وبيت التمويل الكويتي الذي ساهم في تحقيق أهداف البرنامج وإلهام الطلاب ليكونوا سفراء حقيقيين للبيئة.
بدوره، ألقى المتحدث الرسمي باسم المركز محمد السنعوسي، كلمة شدد فيها على أهمية التعاون بين المركز العلمي وشركائه في توسيع نطاق المبادرة لتشمل طلاب المدارس الثانوية عبر الكويت، مدعوما بشكل مباشر للمساهمة في رؤية 2035 نحو كويت جديدة تتميز بالاستدامة والازدهار، شاكرا جميع المشاركين في البرنامج، خاصة الطلاب المتميزين والمعلمين الذين عبروا عن التزامهم بحماية البيئة من خلال أعمالهم الفوتوغرافية الملهمة. وأوضح السنعوسي ان الحفل كان فرصة لإبراز الأعمال الفوتوغرافية الفائزة وتكريم الطلاب الذين تمكنوا من تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدا التزام المركز العلمي بدعم الوعي البيئي وتشجيع الشباب على المشاركة في جهود الحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
من جانبها، قالت الموجهة العامة للعلوم منى الأنصاري: نختتم رحلة من التدريب والاستكشاف بتتويج متعلمينا كمحاربين للبيئة وهو ما يشعرني بالفخر والاعتزاز بطلبة الكويت وشغفهم للتعلم والاستكشاف للحفاظ على البيئة، ولا يوجد أجمل من أن نقدم للكويت في احتفالاتها الوطنية نخبة من طلبتنا المميزين للحفاظ عليها وعلى بيئتها.
وتابعت: يعتبر «المحارب البيئي» مبادرة مميزة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا البيئة وتنمية القيادات البيئية لدى الشباب والمجتمع بشكل عام، حيث يقدم لبرنامج فرصة للمشاركين لاكتشاف العلوم الكامنة وراء تغير المناخ وأثره على البيئة والحياة البشرية، مشيرة إلى أن أهداف البرنامج تضمنت توجيه الانتباه نحو التحديات البيئية العالمية والمحلية وتعزيز فهم عميق للتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ.

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