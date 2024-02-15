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1.481 مليون كم2 مساحة المحميات الطبيعية

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية بعنوان «حماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية»، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الندوة قدمها العقيد سعود العتيبي من إدارة شرطة البيئة، وبحضور كل من المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي ومدير إدارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية العميد د.حسين العجمي. وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للدورة التعريف بطرق التعامل مع التعدي على المحميات الطبيعية والإجراءات النظامية المتبعة لحماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الدورة تطرقت لعدة محاور منها التعرف على أبرز قوانين البيئة للمحميات الطبيعية وأبرز المهارات القانونية التي يجب أن يلم بها العاملون في المحميات الطبيعية.
ونقل البيان عن مدير تقي قوله إن مواقع المحميات بمساحة إجمالية 1.481.3 كم2 وهي محمية خباري العوازم على مساحة 273 كم2 ومحمية وادي الباطن بمساحة 601 كم2 ومحمية أم قدير بمساحة 545.7 كم2 ومحمية الخويسات بمساحة 43.6 كم2 وتقع شرق مدينة الجهراء.
وبين تقي أنه يتم في تلك المحميات تنفيذ آخر برنامج لإعادة تأهيل وتخضير المناطق الصحراوية والنظم الأيكولوجية المتضررة والممول من قبل اللأمم المتحدة للتعويضات وبإشراف الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ويشرف على تنفيذها هيئة الزراعة. بدوره، أهاب مدير إدارة شرطة البيئة العميد د.حسين العجمي وفق البيان بالمواطنين والمقيمين الحذر من دخول المحميات الطبيعية المسيجة دون الحصول على تصريح، وذلك تفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات البيئة.
وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 130 قضية بيئية خلال 2023 بخصوص التجاوزات والمخالفات على المحميات وتم إبعاد 28 وافدا مخالفا إبعادا إداريا.

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