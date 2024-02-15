Friday, 16 February 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((النجاة)): بناء 26 مسجداً ومدرسة خلال 2023

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس: إنه بدعم وتعاون أهل الخير والإحسان من داخل الكويت وخارجها حققنا خلال 2023 العديد من الإنجازات الرائدة ومنها بناء 26 مسجدا في البلدان الفقيرة وحفر 75 بئرا لتوفير المياه العذبة وكفالة 516 يتما.
وأضافت البليس: قمنا ببناء وترميم 33 منزلا وبناء مدرسة ودار أيتام ومركز إسلامي، ونسعى من خلال هذه المشاريع المميزة إلى توفير الحياة الكريمة للمستفيدين، ونشر العلم ومكافحة الجهل، ورعاية الأيتام وتقديم كل الخدمات والاحتياجات الضرورية لهم من تعليم وصحة وغذاء وبرامج دعم نفسي.

MENAFN15022024000130011022ID1107859700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث