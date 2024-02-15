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((الشؤون)) تكرِّم ((الوقف الإنساني)) لدعمها حفاظ القرآن الكريم

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّمت إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الشؤون الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية خلال فعاليات المخيم الربيعي 21 الذي تقيمه الوزارة لأبناء قطاع الرعاية الاجتماعية.
وتم تكريم الوقف الإنساني ممثلة بعضو مجلس إداراتها محمد السعيد الذي عبر عن شكره وامتنانه نيابة عن الجمعية للوزارة والمشاركين في المخيم، موضحا أن الجمعية حصلت على التكريم بناء على دعمها لعدد من منتسبي قطاع الرعاية الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم، والفائزين في مسابقة إثراء للقراءة، من خلال تنظيم رحلة عمرة لهم في يناير الماضي.

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