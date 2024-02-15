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فواز سليمان مديراً تنفيذياً لاتحاد الصحفيين الخليجيين

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن اتحاد الصحفيين الخليجيين، ومقره الدائم بمملكة البحرين خلال اجتماعه الأول الذي عقد في المملكة، عن تعيين فواز أحمد سليمان مديرا تنفيذيا لاتحاد الصحفيين الخليجيين. ويعتبر سليمان أحد رواد العمل الوطني والثقافي والاجتماعي في مملكة البحرين ومستشارا في العلاقات العامة والدولية والإعلام وخبيرا في وشؤون منظمات المجتمع المدني نظرا لخبرته الواسعة المهنية لما يربو عن 40 عاما.
ويشغل سليمان كذلك منصب المدير التنفيذي لجمعية الصحفيين البحرينية لأكثر من 12 عاما، وعضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء والأمين العام لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية في أبوظبي.
كما عمل مستشارا للعلاقات الدولية في مركز عيسى الثقافي منذ عام 2015 حتى 2023، وعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطني البحرين منذ 2018 والتي تعنى بتعزيز ثقافة الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية. وقد كان مستشارا إعلاميا للعديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
وقد عين مديرا ومحررا لمكتب مجلة فواصل الثقافية فرع مملكة البحرين في عام 1996م حتى 2003م، وعمل مراسلا إذاعيا للبرنامج الإذاعي الشعبي (واحة التراث) بإذاعة أبوظبي عام 1995، ومراسلا صحافيا لمجلة الغدير الكويتية عام 1992، ومنسقا إعلاميا لدار التوثيق والنشر في الرياض لمشروع الموسوعة العالمية للملك عبدالعزيز آل سعود في الوثائق الأجنبية ومشروع الموسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاركات الواسعة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية.
كما كانت له العديد من الكتابات والمساهمات الإعلامية في كل من مجلة صدى الأسبوع، وجريدة الأيام، وأخبار الخليج، مجلة الغدير، ومجلة اليقظة الكويتية وبانوراما الخليج بالإضافة إلى جريدة الهدف الكويتية.
كذلك، فإن المدير التنفيذي الجديد لاتحاد الصحفيين الخليجيين فواز سليمان يعتبر عضوا في العديد من الأندية والجمعيات واللجان الأهلية والخليجية والعربية منها وعضو مؤسس في نادي البحرين للصحافة، ويحمل عضوية اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين.
كما حصل على وسام التميز في العمل الوطني في يوم الوفاء السنوي الرابع عشر لرواد العمل الوطني للجهود المخلصة في بناء ونماء ورقي الوطن، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الميداليات والرسائل والشهادات التقديرية من داخل البحرين وخارجها.

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