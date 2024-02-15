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مدير عام ((كونا)) بحثت مع سفيري كوريا الجنوبية وكندا القضايا المشتركة

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت تشيونغ بيونغ ها وسفيرة كندا عليا مواني، كلا على حدة عددا من الموضوعات الإعلامية وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك.
وأكدت د.السالم، خلال اللقاءين، حرص وكالة «كونا» على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية والثقافية في الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق أهداف ومصالح بلداننا ومؤسساتها، لافتة إلى أن الإعلام والثقافة يشكلان جسرا مهما للتواصل بين الشعوب.
من جهته، أشار السفير الكوري إلى تميز وعمق العلاقات بين بلاده ودولة الكويت والتي ترجمتها المواقف بين البلدين الصديقين، لافتا بهذا الشأن إلى أن هذا العام يصادف ذكرى مرور 60 عاما على وصول أول شحنة نفط كويتية إلى كوريا الجنوبية.
وأشاد بيونغ ها بالتعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين معربا عن التطلع إلى تعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات في الجوانب الإعلامية والثقافية والتكنولوجية.
وذكر أن وكالة «كونا» تعتبر أحد أهم المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة الأخبار في الكويت والمنطقة.
من جانبها، قالت السفيرة الكندية إن العلاقات بين بلادها ودولة الكويت ممتازة وعميقة ومستمرة في التعاون الدائم بينهما.
وأشارت مواني إلى أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين الكويت وكندا مشددة على أهمية مجاراة التكنولوجيا في مجال الإعلام وخصوصا في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانب آخر، اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي (تحليل وتوثيق البيانات) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت رئيس قسم مصادر المعلومات في «كونا» ابتهال المزيني، في تصريح صحافي خلال ختام البرنامج التدريبي، إن المشاركين تعرفوا على منهجية التوثيق والأرشفة في الوكالة وكيفية إجراء البحوث والتقارير الدورية ونشرها إضافة إلى كيفية تصنيف وتجميع مادة «حدث في مثل هذا اليوم» وإصدارها في كتاب.

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