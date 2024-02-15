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سفيرنا لدى الجامعة العربية: أي حديث عن سلام في الشرق الأوسط لن يكون دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى الجامعة العربية طلال المطيري إن الكويت كانت سباقة في المطالبة بمقاطعة الكيان الصهيوني، حيث استضافت الكويت في عام 1958 مؤتمر مكاتب مقاطعة الكيان الصهيوني في العالم العربي.
جاء ذلك في كلمة للسفير المطيري خلال مشاركته عبر برنامج (زووم) في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية) تحت شعار «وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» الذي ينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا.
وقال المطيري إن الكويت ساهمت في عام 1964 بافتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية على أراضيها وقدمت الدعم لها للقيام بدور ريادي في تسليط الضوء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في قمة القاهرة للسلام التي دعت لرفض أي دعوات للتهجير القسري لأبناء فلسطين ودعوة المجتمع الدولي لممارسة دوره لإيقاف العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، ما يؤكد الموقف المبدئي والثابت المطالب باستقلال فلسطين وعودة الحق الشرعي للشعب الفلسطيني.
وأكد أن أي حديث عن سلام في الشرق الأوسط لن يكون دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن الحديث عن حلول مستدامة لن يكون واقعيا دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني.

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