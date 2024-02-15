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تأجيل استحقاق أقساط ((المطلاع)) و((جنوب عبدالله المبارك)) 6 أشهر بداية من مارس

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الائتمان الكويتي عن موافقة مجلس ادارته على تأجيل استحقاق خصم قسط البنك لمدة ستة أشهر ابتداء من الاول من مارس المقبل لمنطقتي المطلاع بجميع ضواحيها وجنوب عبدالله المبارك.
وقال البنك في بيان صحافي إن مجلس ادارته عقد اجتماعه الدوري وناقش عددا من الموضوعات المهمة ومدى اكتمال جاهزية البنية التحتية في منطقتي مدينة المطلاع بجميع ضواحيها وجنوب عبدالله المبارك.
وأضاف أنه تسهيلا على المواطنين الذين انتقلوا أو في طور الانتقال للعيش في منازلهم الجديدة مع عدم جاهزية بعض الخدمات الأساسية، وافق مجلس الإدارة على تأجيل استحقاق خصم قسط بنك الائتمان الكويتي لمدة 6 أشهر ابتداء من الأول من مارس المقبل مع تأكيد مجلس الإدارة على ضرورة المتابعة مع الجهات المعنية لسرعة تشغيل الخدمات الأساسية في المنطقة.

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