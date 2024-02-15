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عبود: علاقات الكويتيين بالعاصمة اللبنانية عميقة ومتينة

2/15/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويتيين بالعاصمة اللبنانية بيروت ومتانتها باحتضانها العديد من المشاريع العائدة لمؤسسات ومواطنين كويتيين إضافة إلى اسهاماتهم الكثيرة في مجالات مختلفة.
وقال محافظ بيروت خلال زيارته لمقر مكتب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان وجود مكتب (كونا) في بيروت منذ تسعينيات القرن الماضي يذكر بدور المدينة التي شكلت عاصمة للصحافة العربية في سنين ما قبل الحرب اللبنانية معربا عن أمله في استعادة بيروت لدورها الريادي في الصحافة والثقافة العربية.
وأضاف ان لبنان والكويت تجمعهما قواسم مشتركة عدة، مشيدا بدور الكويت وقيمتها وفعاليتها الكبيرة بما تحتضنه من شعب معطاء وقيادة سياسية حكيمة وحياة برلمانية وحرية صحافة وتعبير.
وشدد القاضي عبود على حرصه على تعزيز العلاقات مع مدينة الكويت عبر إقامة برامج توأمة، مبديا استعداده للمبادرة في هذا الاتجاه لتفعيل أواصر الاخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والاستفادة من البرامج والخبرات المشتركة.
وتطرق إلى دور اللبنانيين في الكويت الذين يعدون سفراء لبلدهم لما يحملونه من مشاعر طيبة ومودة تجاه الكويت حكومة وشعبا «وكذلك الأمر مع الكويتيين في لبنان الذين يعدون بدورهم سفراء للكويت في لبنان».
وأكد محافظ بيروت استعداده الدائم لتوفير كل ما يخدم العلاقات بين البلدين ويؤمن راحة وسلامة المواطنين الكويتيين وحسن سير عمل المؤسسات والمصالح الكويتية العامة والخاصة في المدينة.
واشار إلى وجود العديد من المشاريع لمواطنين كويتيين في بيروت في شتى المجالات معربا عن امله في اعادة احيائها وتنشيطها بما يخدم المدينة واقتصادها ودورها الجامع للعرب.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية بالعاصمة بيروت اشار المحافظ إلى أن الأوضاع قبل بداية حرب غزة شهدت «انتعاشا ملحوظا» وعاد النشاط إلى المؤسسات السياحية بعد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019.
واوضح ان الحرب على غزة في اكتوبر الماضي وما رافقتها من مواجهات عسكرية جنوبي لبنان اثرت «بشكل واضح» على حركة الزائرين العرب والاجانب في لبنان واحجام المستثمرين.
وأكد المحافظ وجود العديد من الأفكار والمشاريع التي تنتظر عودة الهدوء والاستقرار للمباشـــرة بتنفيذها مثل تحديث الإدارة وزيادة الاعتماد على التعامل الالكتروني بما يسهل على المواطنين ويحد من فرص الهدر والفساد.
وأكد أهمية العمل على الحفاظ على هوية مدينة بيروت التراثية والثقافية من خلال ترميم الأبنية ذات الطابع التراثي ومساعدة اصحابها في هذا الإطار بما يسمح لهم بالاستفادة من ممتلكاتهم مع الحفاظ على طابعها الخاص في الوقت نفسه.

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