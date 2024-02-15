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وزير الشؤون: الأعياد الوطنية فرصة لاستذكار بطولات أبناء الكويت

2/15/2024 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود يرافقه وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري وعدد من قيادات الوزارة، أقام قطاع الرعاية الاجتماعية أمس مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق احتفالات الوزارة بالأعياد الوطنية تحت شعار «عز وفخر». وقال الشيخ فراس السعود في تصريح خلال الاحتفال ان الأعياد الوطنية فرصة عظيمة لاستذكار التضحيات والبطولات التي سطرها أبناء الكويت من اجل الوطن وغرس قيم الانتماء والولاء لكويتنا الحبيبة لدى الأجيال القادمة وبث روح الفرحة والتفاؤل بهذه المناسبة العظيمة، مشيرا إلى ان هذه الفعاليات تسهم في إبراز دور العلم وتعزيز الوحدة الوطنية وأهمية العمل الجاد المخلص لبناء مستقبل أفضل للكويت بسواعد أبنائها.
بدوره، أشار وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري إلى ان الكويت تحتفل كل عام في شهر فبراير بالأعياد الوطنية وهي مناسبة عظيمة على قلوبنا ويفتخر بها أبناء الكويت، حيث ان مشاعر الفرح تجسد الانتماء والولاء لهذا البلد وتبقى هذه المعاني الوطنية الصادقة ماثلة في القلوب والأذهان. وذكر ساري ان قطاع الرعاية الاجتماعية اعتاد ان يكون على أتم الاستعداد للمشاركة والمساهمة مع إدارات القطاع بالوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني في الاحتفال بأعيادنا الوطنية، مبينا ان القطاع حريص على تقديم الخدمات والأنشطة بشكل دائم للنزلاء من خلال إداراته ومرافقه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخارجية من القطاعين الحكومي والخاص وذلك ليتمكن القطاع من تطبيق دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة على قلوبنا مع المجتمع. ولفت إلى ان من ضمن خطة قطاع الرعاية تطوير العمل وتنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية مما يتماشى مع خطة الوزارة السنوية.
رافق الوزير وكيل الوزارة عبدالعزيز ساري والوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بدر العدواني والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري سالم الرشيدي ومديرو إدارات قطاع الرعاية وقطاعات الوزارة.

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