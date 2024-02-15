رئيس الوزراء: نفخر بإنجازات أبناء وبنات الكويت ورفعهم لراية البلاد عالياً

أثبتم للعالم أن الشاب الكويتي بما لديه من إيمان بربه وثقة بنفسه وإرادة يستطيع أن ينجز ويحقق ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أقامت الهيئة العامة للرياضة حفلا لتكريم أبطال الكويت في دورة الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن الفخر بالإنجازات التي حققها أبناء وبنات الكويت ورفعهم لراية البلاد عاليا عبر تحقيقهم لهذه الإنجازات المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية والتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.وقال سموه إن «هذا الإنجاز ليس ببسيط ولكنه بسيط لمن لديه إيمان قوي بربه وثقة عالية بنفسه وإرادة صلبة لتحقيق الأهداف، وهي الأمور التي تحققت لديكم واستطعتم إيجادها، حيث أثبتم للعالم أن الشاب الكويتي بما لديه من إيمان بربه وثقة بنفسه وإرادة يستطيع أن ينجز ويحقق ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه».وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء «نحن محظوظون بأن يكون أميرنا رب هذه العائلة الكويتية الكبيرة وراعي نهضتها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد»، مضيفا وهو يخاطب الرياضيين ان «صاحب السمو الأمير مؤمن بأنكم نتاج بذرة صالحة زرعها الآباء والأجداد».وأعرب سموه عن تطلعه لاستمرار رياضيي الكويت في تحقيق الإنجازات للبلاد، مؤكدا أن وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية وكل الجهات المعنية لن يدخروا أي جهد في دعم هذه المسيرة المباركة لرفع اسم الكويت عاليا في كل المحافل.كما ألقى قائد منتخب الكويت لكرة اليد عبدالله الخميس ولاعبة منتخب الكويت للرماية إيمان الشماع كلمتين بهذه المناسبة نيابة عن زملائهم الرياضيين.ثم قام سمو رئيس مجلس الوزراء برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح بتكريم أبطال الكويت الرياضيين.