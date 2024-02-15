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ثلاب: المعارض الفنية تسهم في تبادل الخبرات

2/15/2024 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي التابع لوزارة الثقافة القطرية معرض الكاريكاتير القطري ـ الكويتي في الدوحة بحضور سفيرنا لدى قطر خالد المطيري والرئيس الفخري للنادي الشيخ حمد بن سحيم.
وأكد رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الزميل محمد ثلاب، في تصريح
لـ«كونا»، أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض في تطوير فن الكاريكاتير في دول الخليج وتبادل الخبرات والثقافة الفنية، مشيرا إلى ان المعرض عبارة عن بانوراما فنية مشتركة بين الكويت وقطر.
وأشار إلى أن هذا المعرض يضم عددا من اللوحات التي تشير إلى القضايا المختلفة التي تهم المجتمع سواء اجتماعية او اقتصادية او الرياضية أوغيرها من القضايا، إضافة إلى لوحات من فن «الكوميكس» (القصص المصورة) وفن المانجا للرسوم اليابانية.
بدوره، قال أمين سر جمعية الكاريكاتير الكويتية بدر المطيري، في تصريح مماثل، إن الجمعية سبق لها ان شاركت في قطر من خلال عرض رسومات فن الكاريكاتير للفنانين الكويتيين بالشراكة مع الفنانين القطريين.
من جهتها، أعربت الفنانة سارة النومس، في تصريح مماثل، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، لاسيما أن الجمعية حديثة الانشاء اذ أنشئت في عام 2018، موضحة ان أنشطة الجمعية مستمرة سواء بالكويت او بالخارج.
وأضافت انها المشاركة الأولى لها في قطر إذ شاركت في هذا المعرض بثماني لوحات اجتماعية، منها لوحة تتحدث عن اليوم الوطني في قطر.
ويشارك من الكويت أربعة فنانين هم: محمد ثلاب وبدر المطيري وسارة النومس وزينب دشتي، فيما يشارك من قطر كل من: عبدالعزيز صادق سعد المهندي ود.عبدالله السبيعي وفاطمة النصف وفاطمة النعيمي وخلود العلي، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين.

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