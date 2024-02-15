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أكثر من 5 آلاف سائح كويتي زاروا اليابان العام الماضي

2/15/2024 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعرب سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري عن ثقته في أن الكويت «ستحقق المزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد»، رافعا «أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سموه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تعيينه في منصبه».
وفي تصريحات صحافية على هامش حفل استقبال أقامته السفارة اليابانية بمناسبة عيد ميلاد إمبراطور اليابان، بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، وحشد كبير من الديبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في البلاد، أعرب ياسوناري عن «رغبة اليابان في جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم ومن بينها الكويت».
كما عبر عن شكره الخاص لجميع الرسائل المشجعة التي تلقاها من الحكومة الكويتية والمواطنين والعديد من أعضاء السلك الديبلوماسي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الشمالية من اليابان في الأول من يناير الماضي.
كما أكد سفير اليابان حرص حكومة بلاده على تسهيل سفر الكويتيين إليها، مشيرا إلى أنها اتخذت عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وقال: «ما نحاول فعله الآن هو إعفاء الكويتيين الذين يحملون جوازات سفر ديبلوماسية من التأشيرات وقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الكويتية وننتظر الإجراء النهائي».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تأشيرة السياحة ستتبع الموافقة على جوازات السفر الديبلوماسية، قال: «بالطبع ستكون هذه هي الخطوة التالية وسنتشاور مع الحكومة الكويتية حول كيفية تسهيل حركة المواطنين».
وأشاد السفير ياسوناري بالعلاقات اليابانية - الكويتية الطويلة الأمد، مشيرا إلى أن أكثر من 5 آلاف سائح كويتي زاروا اليابان خلال العام الماضي وأن هناك المزيد من التبادل الطلابي بين الجانبين.
وحول الوضع الإقليمي والعالمي الحالي، أشار السفير الياباني إلى أنه «بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه العالم فإن الكثير من الناس يعانون من وضع صعب للغاية في مختلف أنحاء العالم وخاصة في قطاع غزة وأوكرانيا».
وأضاف: «ترغب السفارة في العمل الوثيق مع وزارة الخارجية والمكاتب الحكومية الأخرى في الكويت، إضافة إلى مختلف المنظمات والأفراد لتعزيز التعاون بين بلدينا من أجل السلام والازدهار وعالم أفضل».
وفيما يخص العلاقات الثقافية، قال ياسوناري إن «الرسوم المتحركة اليابانية (أنيمي) اكتسبت شهرة واسعة في الكويت، وإن ممثلي الصوت والموسيقيين اليابانيين زاروا الكويت للمشاركة في الأحداث المتعلقة بالأنيمي ومن المتوقع هذا العام أن يتم تعميق وتوسيع مثل هذه التفاعلات بين البلدين». وأكد أن التبادلات الثقافية ليست مهمة فقط للصداقة والتفاهم المتبادل ولكن يمكنها أن تلهم أيضا المزيد من التطوير للثقافات المعنية.
وأعرب عن بالغ امتنان السفارة اليابانية لمجموعة «لقاء الكويت واليابان الدولي» التي نظمت ورش عمل حول الخط والإيكيبانا وغيرها، لافتا إلى أن «هناك اهتماما كبيرا لدى الجانبين الياباني والكويتي بتعلم لغة الآخر».
وتابع: «نقدر كرم جامعة الكويت لقبولها الطلاب اليابانيين في دورة اللغة العربية لمدة عام، كما نشكر مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت على تقديم دورات اللغة اليابانية للشعب الكويتي».

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