بالفيديو.. افتتاح مقر جمعية مراقبة المنشآت المدنية

كمال: تصميم المدن الجديدة في الشمال والجنوب وفق كودات جديدة للبناء

عاطف رمضاناحتفلت جمعية المهندسين الكويتية بافتتاح المقر الإقليمي لجمعية مراقبة سلامة وصحة المنشآت والهياكل المدنية SCHMS المنبثقة عن جمعية المهندسين المدنيين الأميركية، بحضور رئيسي الجمعيتين م.فيصل العتل والبروفيسور وارنر لينهارت وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأساتذة جامعة الكويت والمشاركين في الورشة الدولية التاسعة لمراقبة سلامة وصحة المباني المدنية.وقال رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل إن افتتاح المقر الإقليمي تنفيذ عملي للاتفاقية الموقعة بيننا وبين جمعية مراقبة صحة وسلامة المنشآت والهياكل المدنية بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان. وأضاف العتل أن تمثيل الكويت بهذه المنظمة العالمية وجعلها مقرا إقليميا لها عمل نفخر به، ونأمل أن يلاقي الدعم المنشود لتحقيق أهدافنا كمجتمع مدني في توفير كوادر هندسية كويتية متخصصة في مراقبة المباني والمنشآت، مشيرا إلى ان الهدف المرجو خلال الفترة المقبلة أن نعمل مع المتخصصين لتطوير أنظمة البناء ووضع كود خاص بالزلازل وتقديمه إلى المعنيين بالدولة، رغم أن الكويت ليست على خط الزلازل، إلا أننا يجب أن نكون جاهزين لمثل هذه المتطلبات.وتابع: جمعية المهندسين تعمل جاهدة لنقل التكنولوجيا والارتقاء بالقوانين والأنظمة الداعمة للعمل الهندسي ودورنا هو المبادرة وتسليط الضوء ووضع الحلول والدراسات والمقترحات وتقديمها إلى الجهات التنفيذية في الدولة، مشيرا إلى أن المركز سيكون انطلاقة لمزيد من التعاون بين المهندسين في دول الخليج والمنطقة.بدوره، قال رئيس جمعية سلامة وصحة المنشآت والهياكل المدنية البروفيسور وارنر لينهارت: سعداء بافتتاح المقر الأول لنا في الخليج والشرق الأوسط وسيكون إضافة ذات قيمة، ومن خلاله سيتم تقديم الدعم من الجوانب المهنية والعلمية، لأننا لمسنا حاجة في الكويت لوجود كوادر متخصصة وتطوير أنظمة مراقبة المباني والمنشآت المدنية لتكون أكثر استدامة، ونشكر جمعية المهندسين ورعاة الورشة الدولية على دعمهم ومساندتهم.من جانبه، قال عضو المجلس البلدي د.حسن كمال ان هذا الفرع يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الكويت، وسنتعاون مع الجمعية العالمية لإقامة أنشطة علمية لتشجيع ملاك العقارات والمباني التراثية والمدنية لقياس ومراقبة أداء المباني، مشيرا إلى أن الهدف ان نستفيد من مخرجات المكتب في تطوير كود البناء بعد الانتهاء من الفترة التجريبية التي انطلقت بالكود الخليجي، مشيرا إلى وجود رقابة محدودة لعدد من المباني حاليا وهي تجربة يجب التوسع فيها.ولفت كمال، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ربط التصميمات المستقبلية وخاصة المدن التي ستنشأ حديثا في المناطق الشمالية والجنوبية بهذه الكودات وتفعيل تطبيقها، وإيجاد الحلول لأي مبنى يتعرض لأي خلل أو تدهور في حالته ليكون استخدامه آمنا، وخاصة أننا بدأنا نشعر في السنوات الأخيرة ببعض الهزات رغم أن الكويت ليست على خط الزلازل.