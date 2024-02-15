مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقع الديوان الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وذلك بحضور رئيس الديوان جاسم المباركي ومدير المعهد المستشار هاني الحمدان.
وتهدف المذكرة إلى اعداد برامج مشتركة بين الطرفين وتبادل الخبرات التدريبية والمشورة والاصدارات والوثائق والدوريات بين الطرفين، إضافة إلى نشر الوعي القانوني واعداد الكوادر الوطنية والاعتماد على خبراتها مستقبلا.
حضر اللقاء الذي أقيم في معهد الدراسات القضائية والقانونية عدد من مستشاريه وخبرائه، وأعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان والعاملين في لجانه.
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