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مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية

2/15/2024 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع الديوان الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وذلك بحضور رئيس الديوان جاسم المباركي ومدير المعهد المستشار هاني الحمدان.
وتهدف المذكرة إلى اعداد برامج مشتركة بين الطرفين وتبادل الخبرات التدريبية والمشورة والاصدارات والوثائق والدوريات بين الطرفين، إضافة إلى نشر الوعي القانوني واعداد الكوادر الوطنية والاعتماد على خبراتها مستقبلا.
حضر اللقاء الذي أقيم في معهد الدراسات القضائية والقانونية عدد من مستشاريه وخبرائه، وأعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان والعاملين في لجانه.

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