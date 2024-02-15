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((قوى المعاقين)) يرفع رصيده إلى 5 ميداليات ببطولة فزاع الدولية

2/15/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع المنتخب الوطني لألعاب قوى المعاقين رصيده في بطولة فزاع الدولية الـ 15 (الجائزة الكبرى) المقامة بمدينة دبي الإماراتية إلى خمس ميداليات بعد إحراز «فضية وبرونزية» ضمن منافسات أول من أمس الأربعاء.
وتمكن اللاعب ياسر المسلم، من إحراز الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة ضمن فئة «اف 53»، فيما حصل اللاعب فيصل الراجحي على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو على الكراسي المتحركة ضمن فئة «اف 54».
وأعرب الراجحي في تصريح، عن سعادته الكبيرة بإحراز ميداليتين برونزيتين ضمن سباقات الجري على الكراسي المتحركة بهذه البطولة القوية التي تشهد مشاركة أميز لاعبي ولاعبات العالم باعتبارها من جولات الجائزة الكبرى لألعاب القوى للمعاقين ومؤهلة لبطولة العالم المقبلة (اليابان 2025).
وقال الراجحي إن مشاركته في هذه البطولة رفقة لاعبي المنتخب المتأهلين بالفعل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس وقبلها في ملتقى الشارقة الدولي تعد «محطة مهمة للاستعداد بشكل جدي لهذا الاستحقاق الدولي الأكبر في رياضة المعاقين».
وأضاف أن النتائج المميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في هذه البطولة التي تشهد مشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة من 74 دولة تعد دافعا مهما لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات الخارجية المقبلة.
وأشاد الراجحي بدعم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري، والذي يتجسد بإشراكهم في أهم المحافل الرياضية.
وحقق المنتخب الثلاثاء الماضي ثلاث ميداليات، إذ أحرز اللاعب أحمد المطيري ذهبية منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة «اف 33» وفيصل سرور فضية مسابقة دفع الجلة لفئة «اف 42» وفيصل الراجحي برونزية سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة «تي 54».

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