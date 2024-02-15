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العربي يحذَر النصر.. والسالمية لتجاوز خيطان غداً

2/15/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تعاود عجلة فرق دوري زين الممتاز دورانها من جديد بعدما ضاقت دائرة المنافسة بينها لحجز مقعد في مجموعتي البطولة والهبوط، حيث تقام اليوم مباراة واحدة في انطلاق الجولة الـ16 تجمع الجهراء الأخير بنقطتين مع الشباب الثامن بـ 14 نقطة على ملعب عبدالله الخليفة، فيما تقام غدا السبت مباراتان، أهمها مواجهة العربي الثاني بـ 36 نقطة مع النصر الخامس بـ 21 نقطة على ستاد صباح السالم، حيث يسعى الأخضر الى اعتلاء الصدارة مؤقتا، كما يستضيف خيطان قبل الأخير برصيد 8 نقاط السالمية الرابع بـ 23 نقطة على ملعب ناصر العصيمي.
وفي مباراة اليوم، فإن الجهراء تأكد وجوده في مجموعة الهبوط بعدما ساءت أحواله كثيرا في الموسم الحالي وعدم وجود مدرب يقوده داخل الملعب لسبب إداري من اتحاد الكرة يخص مدربه عبدالله الشلاحي، وقد خسر آخر مباراة من العربي بستة أهداف، أما الشباب فلا يستقر على مستوى ثابت وهبط الى المركز الثامن بعد خسارته الأخيرة من السالمية بهدف وبات عليه الفوز اليوم كي لا يتأخر كثيرا في المراكز الأربعة الأخيرة.
وفي مباراة الغد بين العربي والنصر، فستكون المنافسة شديدة بينهما بعد فوز «العنابي» في القسم الأول، الأخضر يبحث عن استعادة الصدارة بعدما دخل مع الكويت في لعبة الكراسي للظفر بها ومهمته اليوم لن تكون مثل سابقتها التي فاز فيها على الجهراء بسهولة 6-0 بقيادة مدربه داركو الذي أحسن في إعادة تنظيم الفريق بوجود عناصر متجانسة تخدم الفريق في الظروف الصعبة.
أما النصر فقد خسر مباراته الماضية من الفحيحيل 1-2 وتأخر الى المركز الخامس بعدما كان رابعا، وقد ظهر بشكل مميز في الدوري بقيادة مدربه ظاهر العدواني ويسعى اليوم إلى تعويض خسارته رغم صعوبة مهمته. ومن المتوقع أن يجري بعض التعديلات على تشكيلته.
وفي مباراة خيطان والسالمية، فإن الأول تأكد تأهله لمجموعة الهبوط بعدما ساءت أحواله رغم وجود عناصر محترفة جيدة، وقد تعادل في مباراته الماضية مع كاظمة سلبيا، أما السالمية فقد خرج بثلاث نقاط من الشباب في المباراة الماضية، وقد تحسن مستواه بقيادة مدربه الكرواتي ميشا، ونجح في التأهل للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير.

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