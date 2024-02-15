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العربي للحفاظ على صدارة ((الطائرة)) أمام القادسية

2/15/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله مواجهة من العيار الثقيل في الـ 7.15 من مساء اليوم والتي تجمع قطبي الكرة الكويتية العربي (35 نقطة) مع القادسية (31 نقطة)، ويأتي اللقاء ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للقادسية والكويت على خلفية مشاركتهما في بطولة غرب آسيا الثانية التي جاء فيها الكويت في مركز الوصافة واحتل القادسية فيها المركز السادس.
كما ستشهد الصالة مواجهة أخرى تجمع كلا من الكويت (31 نقطة) مع الساحل (3 نقاط) في الـ 5.15 مساء.
يمني القادسية النفس بتخطي العربي متصدر الترتيب العام حاليا، ولن تكون المهمة سهلة خاصة مع النتائج المتصاعدة للأخضر، ولكن الأصفر لديه أيضا مقومات الفوز. أما مباراة الساحل مع الكويت فهي شبه محسومة للأبيض.

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