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((يد)) القادسية لمداواة جراحه أمام النصر ومواجهة صعبة للقرين مع الكويت

2/15/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيلعب القادسية من دون نقاط مع النصر برصيد نقطتين في الـ 5.00 مساء، بينما يواجه الكويت وله نقطتان القرين برصيد نقطة واحدة في الـ 7.00.
إلى ذلك فاز السالمية على الساحل بنتيجة ٣٩ - ٢٦ في المباراة التي دارت بينهما أمس ورفع السالمية رصيدة الى ٤ نقاط وبقي الساحل دون رصيد.
ويتطلع القادسية لتضميد جراحه بعد خسارته بالجولة الأولى أمام كاظمة 32-30، حيث لم يظهر الملكي بالصورة المطلوبة، كما يبحث النصر عن نقطتي المباراة خاصة بعد تعثره بالتعادل أمام الصليبخات في افتتاح البطولة 35-35.
أما الكويت حامل اللقب الكويت فبدأ حملته بفوز قوي وكبير على العربي 34-20 ويسعى اليوم لمواصلة مشواره أمام القرين الذي يعمل على بناء فريق للمستقبل ونجح في افتتاح البطولة بخطف نقطة من برقان بالتعادل معه 29-29 ورغم صعوبة المهمة فإن كرة اليد لا تعرف المستحيل.
من جانب آخر، توج فريق كاظمة بلقب بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية الفاصلة على القرين 32-31، وجاء الكويت في المركز الثالث، وكان البطل والوصيف قد تعادلا بعدد النقاط (14 نقطة لكليهما) في نهاية الجولة الأخيرة من البطولة وحسب لوائح الاتحاد تقام مباراة فاصلة لحسم اللقب.
وبعد المباراة الختامية قام نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وأمين السر المساعد عبدالله الذياب ومدير يد كاظمة عمر الملا ومدير يد القرين عبدالعزيز يالوس بتقديم الميداليات الى الفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة للبرتقالي.

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