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((سلة الأخضر)) تقترب من المربع الذهبي

2/15/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
اقترب فريق سلة العربي من التأهل إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام، وذلك بعد تغلبه على نظيره النصر 108-88 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 7 للدوري، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 22 نقطة، فيما وصل «العنابي» إلى النقطة الـ 17 بعيدا عن المراكز الأربعة المؤهلة إلى «المربع الذهبي» للمسابقة.
وفي مباراة ثانية، تغلب التضامن على نظيره اليرموك 76-72، ليرفع «العنيد» رصيده إلى 15 نقطة، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة الـ 16.
وجاءت مواجهة العربي والنصر متكافئة وجيدة من حيث المستوى، وخرج فريق المدرب التونسي نضال عبدالكريم بما يريده، وهو فوز ونقطتان، ليبقي على آماله قائمة في خطف البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور قبل النهائي، وذلك بعدما حسمت فرق أندية الكويت وكاظمة والقادسية تأهلها قبل أكثر من جولة، ليبقى الفريق الرابع معلقا بين العربي بـ 22 نقطة والصليبخات بـ 23 نقطة حتى الجولة الـ 8 التي تجمع الفريق مساء الأربعاء المقبل.

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