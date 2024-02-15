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((الأزرق)) يتراجع مركزاً في تصنيف ((فيفا))

2/15/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مركزا واحدا في التصنيف الشهري الصادر أمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليصبح في المركز الـ 137 عالميا.
وجاء هذا التراجع لعدم مشاركة الأزرق في كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر، وكذلك الخسارة في المباراتين الوديتين أمام ليبيا 1-3 وأوغندا 0-2 بمعسكر المنتخب بالقاهرة.
وتنتظر منتخبنا مهمة كبيرة في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أمام بطل آسيا في 21 و26 مارس المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وبعد أن حافظ المنتخب القطري على لقب كأس آسيا تقدم 21 مركزا ليتواجد في المركز الـ 37 وهو أعلى مركز يصل له المنتخب القطري في تاريخه.
في المقابل، تقدم منتخب ساحل العاج المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا 10 مراكز ليحتل المركز الـ 39 عالميا، علما أن أعلى مركز وصل له المنتخب العاجي هو المركز الـ 12 في 2013.
ويتواجد المنتخب المغربي في المركز الثاني عشر، وهو المنتخب الوحيد الذي يتواجد من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية في المراكز الـ 15 الأولى بالتصنيف.
وصعد المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة، مركزا رغم خروجه من دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.
وحافظ المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم في 2022، على صدارة التصنيف العالمي، فيما تواجد المنتخب الفرنسي في المركز الثاني وخلفه المنتخب الإنجليزي، وجاء المنتخب البلجيكي في المركز الرابع ثم البرازيلي.
ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب منتخبات القارة الآسيوية، حيث يتواجد في المركز الثامن عشر، بعدما ودع بطولة كأس آسيا من دور الـ 8.
بدوره، تقدم المنتخب الأردني، الذي حقق المركز الثاني في كأس آسيا، 17 مركزا ليحتل المركز الـ70، أما المنتخب السعودي فتقدم 3 مراكز ليحتل المركز الـ53.

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