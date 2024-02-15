بوشعيل يغني ((شيخنا مشعل)).. وعايض يشدو بـ ((هدايا العمر))

(MENAFN
- Al-Anbaa) مفرح الشمري
من الاغاني الوطنية الجديدة أغنية «شيخنا مشعل»، كتبها الشاعر نايف الرشيدي وهي مهداة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لتوليه مقاليد الحكم، وتصدى لألحانها الملحن فهد الناصر وغناها المطرب الكبير نبيل شعيل.
كما كتب الشاعر نايف الرشيدي أغنية وطنية أخرى بعنوان «هدايا العمر» من ألحان راكان يشدو بها الفنان السعودي عايض، والأغنيتان من انتاج تلفزيون الكويت.
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