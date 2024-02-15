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((سفرة)).. أول أفلام البلام في السعودية

2/15/2024 11:34:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تأكيداً لما تم تداوله في الفترة الماضية بأن النجم القدير حسن البلام سيخوض غمار السينما بفيلمين جديدين، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، أن هناك قائمة من الأفلام السينمائية سيرعاها صندوق «Big Time» الاستثماري، منها فيلم سعودي- خليجي من بطولة البلام يحمل اسم «سفرة».
وأشار آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول في القاهرة، إلى أن الفيلم ستشارك فيه أيضا مجموعة من الفنانين الشباب السعوديين منهم فهد البتيري وإبراهيم حجاج ونواف الشبيلي، وآخرون، ومن إخراج أحمد الجندي، إلى جانب إنتاج أفلام أخرى للنجوم كريم عبدالعزيز ومنى زكي وأحمد حلمي وليلى علوي وهشام ماجد وأحمد عز، وغيرهم.
وفي وقت سابق، أعلن البلام عن رعاية «هيئة الترفيه» لفيلمين من بطولته، كذلك مشاركته بعمل مسرحي ضمن «جولة المملكة»، إلى جانب إشرافه على أكاديمية تدريب للفن والتمثيل، وفي هذا الصدد وجه حسن الشكر للسعودية قيادة وشعبا، كما شكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم الذي يجده منه.

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