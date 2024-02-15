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((اقرب من الخوف تامن))

2/15/2024 11:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحياة مليئة بالمواقف والأحداث، وبلا شك كل منا تصادفه المشكلات والأمور العصيبة التي تحتاج إلى قرار، وقد يصيب وقد يخطئ، ولكن الخطأ في القرار لا يعني الفشل، إنما الفشل ألا نحاول، والفشل يكمن في الخوف، ويمكن القول بأن الخوف يؤدي إلى الفشل غالبا، لذلك فإن من أجمل الأمثال التي تنتشر في مجتمعنا الكويتي «اقرب من الخوف تامن» ولا أعني بذلك المغامرة غير المدروسة، ولكني أقصد أن المحاولة أفضل من الخوف وعدم المحاولة، وكذلك أن المواقف لا ترحم والتقاعس عن اتخاذ القرار والخوف من اتخاذ القرار، قد يهدر فرصا كانت بوابة لحياة أفضل.
وقد يؤدي الخوف إلى قبول أقل الأشياء؛ لأننا تركنا الأفضل بسبب الخوف وأخص الشباب لأنهم الفئة المقصودة بهذا المثل وهم الذين يحتاجون منا للنصيحة وهم الأكثر عرضة لمواقف تحتاج إلى قرار، الخوف قد يهدر فرصة في العمل أو الزواج، أو السفر أو التجارة أو المستقبل الصحيح، لذلك يجب على الشباب التعود على اتخاذ القرار ولا يمنعهم الخوف من الفشل أو عدم الحصول على النتيجة المضمونة والسهلة، لأن بعض الشباب لا يريد سوى الأمور السهلة دون مغامرة، وغالبا ما يكون الفشل مصيدة أو الوقوف في محله دون تقدم. وكثيرا ما تصادفنا مواقف مثل أن بعض الشباب أصبح رجل أعمال بدءا من الصفر واختار طريقه في عمل يحبه ووثق في قراره، وفي المقابل أصبح زميله أو صديقه يقف يتحسر على فرصة أهدرها بالخوف من اتخاذ قرار كان يجب عليه اتخاذه.
وكذلك أقصد بهذا المثل الخوف من الرفض في مواقف تقبلها خوفا من الفشل، فنواجه نتائج غير ما كنا نأمله، مثال ذلك عندما يتقدم أحد الأشخاص لفتاة تخشى على نفسها من العنوسة وتخاف أن يفوتها قطار الزواج فتقبل شخصا غير مناسب وتحيا حياة تعيسة تنتهي بها إلى ساحات المحاكم في قضايا الأسرة، وقد يكون لديها أبناء فتكون النتيجة أن يدفع الأبناء ضريبة الخوف من الرفض منذ لحظة اتخاذ القرار.
كذلك الحياة قد تكون مليئة بمواقف كثيرة تحتاج لقرار سريع فلا تخشى العواقب. عزيزي الشاب وعزيزتي الشابة كن إيجابيا ولا تكن سلبيا ولا تخف وتبتعد حتى لا تتخذ قرارا، لأن هذه المواقف قد تتكرر وتصبح ضحية السلبية، ولا شك أن المواقف هي الخبرة حتى لو كانت النتائج خاسرة، لأن هذه المواقف هي التي تكسبنا الخبرة، والفشل لا يعني آخر الحياة، وإنما قد يكون بداية النجاح وخطوة نحو الطريق الصحيح وكيف تكتسب الخبرة في الحياة إذا كنت تبتعد عن كل ما هو خوف أو مخاطرة، لذلك أفضل النتائج تأتي بهزيمة ومعنى ذلك الاقتراب من القرار واتخاذه والقرب من الخوف، أي عدم الهروب من المواقف والإيجابية في اتخاذ القرار ومواجهة الخوف والقضاء عليه وهزيمته.
ولا يفوتنا أن نصف النجاح يعتمد على اتخاذ القرار ومواجهة الخوف من الفشل والنصف الآخر متابعة القرار المتخذ وترتيب الأوراق ليمضي في طريق النجاح، وقبل كل ما سبق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم التسليم بالقدر وأنه في النهاية أمر مقدر ومحتوم... «اقترب من الخوف تأمن».

MENAFN15022024000130011022ID1107859674

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