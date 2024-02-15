أسباب حب الناس

يقول تعالى (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك).

يقول ابن كثير في تفسيره: المراد به هنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك: «غليظ القلب» أي: لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم.

الأسلوب الجاف والردود الغليظة تنفر الناس منك وتبعدهم عنك، وتخلق حاجزا بينك وبينهم، فتشعر مع مرور الأيام بوحدة قاتلة، وفراغ قاس، فيتغير تعاملهم لك بسبب سوء تعاملك، ويزداد نفورهم منك بسبب نشوز أقوالك، فتصرفات الناس وأقوالهم قائمة على الفعل وردة الفعل، فأحسن في فعلك وقولك ستجد ردات الفعل جميلة.

الأخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو متجذر فيك لا تحتاج لجهد لإبرازه، والبشر لديهم الأخلاق الحسنة والسيئة كذلك، فتعلو هذه تارة وتخفت تارة، وتعلو الأخرى تارة وتخفت تارة.

لكن ما يملكه الإنسان هو ضبط نفسه وإرغامها على التخلق بالأخلاق الحميدة، فمن يرغب بالكمال لابد أن يسعى إليه، ومن يرغب بتحسين صورته الخارجية لابد أن يجتهد، ومن يرغب بالنجاح لابد أن يطلبه.

لا أعلم لماذا يقسو بعضنا على بعض من دون سبب واضح، ولماذا يسيء أحدنا الأدب مع الغير من دون أن يتثبت، ولماذا يتكلم فيه من وراء ظهره دون أن يواجهه أولا. مع أن وسائل الاتصال متوافرة، والأوقات متاحة، والأشخاص قد لا يكونون بعيدين عنك.

من حسن خلق الإنسان ألا يركن لظنونه ووساوسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم..» رواه البخاري. في قصة أم المؤمنين صفية.

فالتثبت والسؤال وطلب التوضيح يجب أن يكون بالمقام الأول، قبل أن تسيء الأدب وتكون قاسيا وفظا بالمقام الثاني.





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