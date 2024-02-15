Friday, 16 February 2024 09:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يا هلا بمواسم الخير

2/15/2024 11:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

من الهدي النبوي الكريم لدخول شهور الخير الدعاء بالخير فندعو قائلين «اللهم بارك لنا برجب وشعبان وقدوم سيد الشهور رمضان بالقبول يارحيم يا رحمان»، وبذلك الهدي الكريم يستعد الجميع لاستقبال هذه الشهور الطيبة بما يجب ويليق بهيبتها الكبيرة، ليس للطعام والشراب فقط كما هو معروف لكن بالطاعة والقناعة أمنا وأمان لكل ما يليق بهذا الموسم المنتظر عاما بعد عام، كما جاء نصه بسور القرآن العظيم، التزاما واحتراما لتفعيل هذا الدور الرباني العظيم، حيث قال الله سبحانه في الحديث القدسي «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به».
فهل هناك نعمة أعظم من تلك المنحة الربانية، والتي يجب إبعادها عن شكوك المألوف من اللبس والتصرف غير المناسب لعظمة ومكانة المناسبة واحتراما للهدي الرباني والنبوي فيما يتعلق بالموسم العظيم وبلوغ شهوره ومواسمه الموصوفة نعمة الرحمان. وفي ذلك كان النبي الانسان قدوة للخلق سابقهم، ولاحقهم للالتزام بعدة شهوره وأيامه المعدودات، حتى يقوم المسلمون بتوقير هذه الأيام الربانية، ولعلنا نلتمسها بنزول الغيث هذه الأيام، واعتدال طقس شهورها رفقا وجبرا لخواطر أهل الطاعة ضعيفهم بظروفه وقويهم بطاعته، حتى تتحقق العبادة المطلوبة، ونتحاشى أن يتم أداؤها على سبيل لإعادة فلا ترقى للعبادة.
نعوذ بالله من كل مكابر وجاهل بلا قصد أو تصرف مشكوك في أمره فيما يتعلق بحكمة الصيام الربانية، وتقبل الله طاعاتكم.

MENAFN15022024000130011022ID1107859672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث