يا هلا بمواسم الخير

من الهدي النبوي الكريم لدخول شهور الخير الدعاء بالخير فندعو قائلين «اللهم بارك لنا برجب وشعبان وقدوم سيد الشهور رمضان بالقبول يارحيم يا رحمان»، وبذلك الهدي الكريم يستعد الجميع لاستقبال هذه الشهور الطيبة بما يجب ويليق بهيبتها الكبيرة، ليس للطعام والشراب فقط كما هو معروف لكن بالطاعة والقناعة أمنا وأمان لكل ما يليق بهذا الموسم المنتظر عاما بعد عام، كما جاء نصه بسور القرآن العظيم، التزاما واحتراما لتفعيل هذا الدور الرباني العظيم، حيث قال الله سبحانه في الحديث القدسي «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به».فهل هناك نعمة أعظم من تلك المنحة الربانية، والتي يجب إبعادها عن شكوك المألوف من اللبس والتصرف غير المناسب لعظمة ومكانة المناسبة واحتراما للهدي الرباني والنبوي فيما يتعلق بالموسم العظيم وبلوغ شهوره ومواسمه الموصوفة نعمة الرحمان. وفي ذلك كان النبي الانسان قدوة للخلق سابقهم، ولاحقهم للالتزام بعدة شهوره وأيامه المعدودات، حتى يقوم المسلمون بتوقير هذه الأيام الربانية، ولعلنا نلتمسها بنزول الغيث هذه الأيام، واعتدال طقس شهورها رفقا وجبرا لخواطر أهل الطاعة ضعيفهم بظروفه وقويهم بطاعته، حتى تتحقق العبادة المطلوبة، ونتحاشى أن يتم أداؤها على سبيل لإعادة فلا ترقى للعبادة.نعوذ بالله من كل مكابر وجاهل بلا قصد أو تصرف مشكوك في أمره فيما يتعلق بحكمة الصيام الربانية، وتقبل الله طاعاتكم.

MENAFN15022024000130011022ID1107859672