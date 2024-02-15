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البيان الكويتي البحريني.. واستشراف المستقبل!

2/15/2024 11:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجهة خليجية جديدة توجه إليها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وهي مملكة البحرين الشقيقة، وذلك دعما وترسيخا لثوابت العلاقات الثنائية بين الكويت ودول مجلس التعاون، الإخوة الأشقاء في التاريخ والنسب والحاضر والمستقبل.
كان استقبالا حافلا ذلك الذي استقبله به ملك البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبحفاوة وترحيب شعبي كبير بزيارة صاحب السمو الأمير، وخلال الزيارة قلده الملك قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة تقديرا لجهود سموه ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق الأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وذلك في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة، كما أهداه ملك البحرين هدية تذكارية (السيف البحريني) بهذه المناسبة.
ووفقا للبيان الكويتي - البحريني المشترك الذي صدر في ختام الزيارة فقد تناولت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين الكويتي والبحريني عددا من أبرز ملفات تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك الأوضاع الإقليمية والعربية وانعكاساتها على أمن واستقرار منطقتنا.
وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن تمنياته بأن تحقق القمة العربية المقبلة في المنامة إسهاما حقيقيا في تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات وتحقيق السلم والأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية.
كما شدد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين الكويت والبحرين وتحقيق التكامل الثنائي والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها.
كما شملت المباحثات التداول بمسيرة التعاون وما حققته من منجزات، وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة.
وكذلك تم التشديد على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة وترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وأهمية استكمال ترسيمها لما بعد العلامة البحرية 162، وكذلك أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
كما نالت تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة قسطا مهما من المباحثات الكويتية البحرينية، حيث أعربت القيادتان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل، وشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين، وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
وترسيخا للثوابت، وعليه أكد كل من أمير الكويت وملك البحرين في البيان على حق الكويت والسعودية في عائدات حقل الدرة النفطي وأن لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي.
كما دعا صاحب السمو الأمير وملك البحرين إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال حل سياسي شامل بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن.
وعليه، فقد أثمرت هذه الزيارة الناجحة مزيدا من توحيد «الرؤى» والمواقف أمام التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الكويت والبحرين ودولنا الخليجية والمنطقة.


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