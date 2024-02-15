آمال وأولويات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كما وعد رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بتقديم برنـــامج عمل الحكومة، فإنه أوفـــى بوعده وقدم خطة عمل تمس متـــطلبات الوطن والمواطن لتحقيق مــــا نصبو إليــه جميعا من تحسين حالة المعيشة وزيادة الإنجاز بما يخدم مصلحة البلاد والعباد.
ومع تأكيدنا على أهمية ما جاء في برنامج عمل الحكومة، فإننا نشد على يدي سمو الرئيس ونتمنى له التوفيق في تحقيق ما وعد بإنجازه، كما نؤكد على عدد من القضايا التي نرى فائدة في التشديد على أهميتها حتى تتحقق آمال وتطلعات وطموحات المواطنين، والتي تشمل التعليم والصحة والإسكان..
٭ التعليم: يجب أن يكون في سلم أولويات الحكومة، لأنه إذا صلح التعليم صلح المجتمع إن شاء الله تعالى، لذا يجب على المسؤولين تحديد كيفية تطوير التعليم وجعله في مصاف الدول المتقدمة تعليميا حتى نجني ثماره بخريجين على أعلى مستوى. كما يجب الاهتمام باختيار معلمين أكفاء، وتطوير المناهج بحيث تواكب العصر ويستفيد منها المتعلم في حياته، وتوفير مبنى مدرسي مجهز بكل وسائل التعليم والترفيه.
٭ الصحة: تعتبر من أهم أولويات المواطن، فيجب زيادة الاهتمام والعناية أكثر بالمرضى، وتوفير أسرّة لهم في جميع المستشفيات. كما يجب على وزارة الصحة العمل على تقليل مدة المواعيد بحيث تكون بالحد المــناسب لسرعة العلاج وتخفيف آلام المرضى، كما يجب الاستعانة بأطباء زائرين من الخارج لعلاج المرضى، وأيضا توفير الدواء للمرضى.
٭ السكن: بطبيعة الحال يريد المواطن من حكومته سكنا مناسبا ملائما عند ما يتزوج أسوة ببعض الدول الخليجية الشقيقة، وبذلك يكون قد تحقق للمواطن أحد أهم أهدافه وتوفر له قدرا كبيرا من الراحة والرضا بما ينتج عن ذلك من سكينة تمكنه من العمل والإنجاز.
هذه ثلاث أولويات تحتل جانبا كبيرا من الأهمية لدى المواطنين، بالإضافة إلى ما تضمنه برنامج عمل الحكومة إضافة إليها من أولويات، نتمنى أن تنجح في إنجازها جميعا من أجل مصلحة البلاد والعباد.
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