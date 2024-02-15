آمال وأولويات

كما وعد رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بتقديم برنـــامج عمل الحكومة، فإنه أوفـــى بوعده وقدم خطة عمل تمس متـــطلبات الوطن والمواطن لتحقيق مــــا نصبو إليــه جميعا من تحسين حالة المعيشة وزيادة الإنجاز بما يخدم مصلحة البلاد والعباد.ومع تأكيدنا على أهمية ما جاء في برنامج عمل الحكومة، فإننا نشد على يدي سمو الرئيس ونتمنى له التوفيق في تحقيق ما وعد بإنجازه، كما نؤكد على عدد من القضايا التي نرى فائدة في التشديد على أهميتها حتى تتحقق آمال وتطلعات وطموحات المواطنين، والتي تشمل التعليم والصحة والإسكان..٭ التعليم: يجب أن يكون في سلم أولويات الحكومة، لأنه إذا صلح التعليم صلح المجتمع إن شاء الله تعالى، لذا يجب على المسؤولين تحديد كيفية تطوير التعليم وجعله في مصاف الدول المتقدمة تعليميا حتى نجني ثماره بخريجين على أعلى مستوى. كما يجب الاهتمام باختيار معلمين أكفاء، وتطوير المناهج بحيث تواكب العصر ويستفيد منها المتعلم في حياته، وتوفير مبنى مدرسي مجهز بكل وسائل التعليم والترفيه.٭ الصحة: تعتبر من أهم أولويات المواطن، فيجب زيادة الاهتمام والعناية أكثر بالمرضى، وتوفير أسرّة لهم في جميع المستشفيات. كما يجب على وزارة الصحة العمل على تقليل مدة المواعيد بحيث تكون بالحد المــناسب لسرعة العلاج وتخفيف آلام المرضى، كما يجب الاستعانة بأطباء زائرين من الخارج لعلاج المرضى، وأيضا توفير الدواء للمرضى.٭ السكن: بطبيعة الحال يريد المواطن من حكومته سكنا مناسبا ملائما عند ما يتزوج أسوة ببعض الدول الخليجية الشقيقة، وبذلك يكون قد تحقق للمواطن أحد أهم أهدافه وتوفر له قدرا كبيرا من الراحة والرضا بما ينتج عن ذلك من سكينة تمكنه من العمل والإنجاز.هذه ثلاث أولويات تحتل جانبا كبيرا من الأهمية لدى المواطنين، بالإضافة إلى ما تضمنه برنامج عمل الحكومة إضافة إليها من أولويات، نتمنى أن تنجح في إنجازها جميعا من أجل مصلحة البلاد والعباد.

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