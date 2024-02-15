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نعيم الدنيا ينفد

2/15/2024 11:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) النعيم أسعد حالة يمكن أن يتمتع بها الإنسان من راحة بال وصحة وأمن ومطعم ومشرب، فإذا قلنا إن فلانا نعيم البال فهو الهادئ المرتاح، وكل نعيم مهما بلغت لذته زائل إلا نعيم الجنة، الفردوس ومقر الأبرار الأخيار، يقول المولى عز وجل: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ـ الكهف: 7) فمتاع الدنيا نعيم قليل وكله زائل، فنعيم الدنيا زينة غير دائمة، وقد كتب الله عليها الفناء، ومع ذلك يغتر بها كثير من الناس: (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ـ التوبة).
ولو فكر المرء قليلا وتأمل الآية الكريمة: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ـ الكهف)، لنعلم أن كل ما في هذه الدنيا العريضة إلى زوال، وبما ان الشيء بالشيء يذكر فقد روي أن لبيد بن ربيعة العامري زار مكة المكرمة فاجتمع عليه المشركون ومعهم عثمان بن مظعون الجمحي وهو من أوائل من أسلم، فطلبوا منه أن ينشدهم من شعره فقال: ألا كل شيء ماخلا الله باطل، فقال له عثمان: صدقت، فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال له رجل من المشركين: إن هذا سفيه من سفهاء معه، فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك، فرد عثمان على المشرك حتى شري أمرهما، فقام المشرك فلطم عين عثمان فخضرها.
وقد قال الحسن البصري: كل نعيم زائل إلا نعيم أهل الجنة، وكل غم زائل إلا غم أهل النار، وفي النهاية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة (أي يغمس غمسة) ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ! ويؤتى بأشد الناس بؤسا (أي شدة وبلاء) من اهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيـــت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قـــط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط».
وفي الختام: نعيم الدنيا ينفد ونعيم الآخرة لا ينفد، ودمتم سالمين.

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