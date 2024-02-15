الخروج عن المألوف يفسد الاحتفالات

(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة قرب الاحتفـالات بالذكــرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير، أتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وإلى كل إخواني وأبنائي من منتسبي وزارة الداخلية وإلى الشعب الكويتي والحكومة الكويتية، أعاد الله علينا الأعياد بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولتنا الغالية.
الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير ما هي إلا تعبير عن حب وتقدير هذا الوطن والتأكيد على صدق الانتماء والاعتزاز به، على الرغم من أن الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين تعبر عن فرحتها بطرق تعبر عن قيمة هذه المناسبة الغالية على نفوسنا يجد البعض فيها فرصة للخروج عن المألوف والإتيان بتصرفات مخالفة، تتسبب في تعكير صفو الاحتفالات وتنغص على المحتفلين، وتتسبب في حدوث مشاجرات لا داعي لها، إضافة إلى بعض السلوكيات غير المنضبطة، ومن بينها إلقاء المياه والفوم على المحتفلين، وهو ما يسبب بجانب المشاجرات إلى حوادث ودهس.
البعض يظن خطأ أنه لا بأس أن يعبر الأطفال والمراهقين عن أفراحهم بإلقاء بالونات المياه التي أصبحت السمة السائدة للاحتفالات، هذه التصرفات غير المسؤولة تهدر إلى جانب ما سبق ذكره مئات الآلاف من غالونات المياه بلا طائل.
رغم تسليط الإعلام الضوء عليها وانتقاد استخدام مسدسات وبنادق وقذف المارة، ولكن في كل الأعياد الوطنية نجدها قائمة وياليت الأمر يتوقف على مواقع الاحتفالات، بل نجد أطفالا يتوقفون في الطرقات الداخلية بمختلف المناطق ويرشون المركبات معرضين حياتهم إلى الخطر، وللأسف، الذي اشترى لهم هذه الأدوات هم أولياء أمورهم المعنيون بالحفاظ على سلامتهم!
الأسرة يجب أن يكون لها دور كبير في توجيه الأبناء وتوعيتهم بخطورة الاستمرار في الاحتفال بهذه الطريقة، لتعزيز المسؤولية تجاه الوطن.
قبل أيام نشرت جريدة «القبس» تقريرا عن توجه وزارة التجارة والصناعة بحظر بيع وتداول «البالونات» و«مسدسات ورشاشات المياه» في جميع نقاط البيع التجارية في الكويت، سواء على مستوى الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات، مع فرض عقوبات كبيرة لغير الملتزمين بالقرار، ومنها إغلاق نقطة البيع وإحالتها إلى النيابة التجارية، برأيي أن هذه الخطوة مهمة وإن كانت قد تأخرت بعض الشيء، نعوّل على وعي الآباء وتوعية أبنائهم على تجنب إلحاق الأذى بالآخرين وعدم السماح للأطفال باستخدام هذه المسدسات لتجنيب المحتفين الإصابات في الوجه والعيون الناتجة عن إلقاء بالونات مسدسات مائية معبأة بسوائل وتقليل قضايا تبادل الضرب خلال فترة الأعياد والتي تندلع شرارتها بسبب هذه السلوكيات المرفوضة.. حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: رجال «الداخلية» يقومون بجهد كبير في الاحتفالات الوطنية ويهدفون إلى توفير أقصى إجراءات السلامة، وبالتالي حماية المحتفين والحد من الحوادث والمشاجرات، لذا وجب التعاون معهم ومساعدتهم في أداء مهامهم.
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