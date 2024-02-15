Friday, 16 February 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخروج عن المألوف يفسد الاحتفالات

2/15/2024 11:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة قرب الاحتفـالات بالذكــرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير، أتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وإلى كل إخواني وأبنائي من منتسبي وزارة الداخلية وإلى الشعب الكويتي والحكومة الكويتية، أعاد الله علينا الأعياد بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولتنا الغالية.
الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير ما هي إلا تعبير عن حب وتقدير هذا الوطن والتأكيد على صدق الانتماء والاعتزاز به، على الرغم من أن الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين تعبر عن فرحتها بطرق تعبر عن قيمة هذه المناسبة الغالية على نفوسنا يجد البعض فيها فرصة للخروج عن المألوف والإتيان بتصرفات مخالفة، تتسبب في تعكير صفو الاحتفالات وتنغص على المحتفلين، وتتسبب في حدوث مشاجرات لا داعي لها، إضافة إلى بعض السلوكيات غير المنضبطة، ومن بينها إلقاء المياه والفوم على المحتفلين، وهو ما يسبب بجانب المشاجرات إلى حوادث ودهس.
البعض يظن خطأ أنه لا بأس أن يعبر الأطفال والمراهقين عن أفراحهم بإلقاء بالونات المياه التي أصبحت السمة السائدة للاحتفالات، هذه التصرفات غير المسؤولة تهدر إلى جانب ما سبق ذكره مئات الآلاف من غالونات المياه بلا طائل.
رغم تسليط الإعلام الضوء عليها وانتقاد استخدام مسدسات وبنادق وقذف المارة، ولكن في كل الأعياد الوطنية نجدها قائمة وياليت الأمر يتوقف على مواقع الاحتفالات، بل نجد أطفالا يتوقفون في الطرقات الداخلية بمختلف المناطق ويرشون المركبات معرضين حياتهم إلى الخطر، وللأسف، الذي اشترى لهم هذه الأدوات هم أولياء أمورهم المعنيون بالحفاظ على سلامتهم!
الأسرة يجب أن يكون لها دور كبير في توجيه الأبناء وتوعيتهم بخطورة الاستمرار في الاحتفال بهذه الطريقة، لتعزيز المسؤولية تجاه الوطن.
قبل أيام نشرت جريدة «القبس» تقريرا عن توجه وزارة التجارة والصناعة بحظر بيع وتداول «البالونات» و«مسدسات ورشاشات المياه» في جميع نقاط البيع التجارية في الكويت، سواء على مستوى الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات، مع فرض عقوبات كبيرة لغير الملتزمين بالقرار، ومنها إغلاق نقطة البيع وإحالتها إلى النيابة التجارية، برأيي أن هذه الخطوة مهمة وإن كانت قد تأخرت بعض الشيء، نعوّل على وعي الآباء وتوعية أبنائهم على تجنب إلحاق الأذى بالآخرين وعدم السماح للأطفال باستخدام هذه المسدسات لتجنيب المحتفين الإصابات في الوجه والعيون الناتجة عن إلقاء بالونات مسدسات مائية معبأة بسوائل وتقليل قضايا تبادل الضرب خلال فترة الأعياد والتي تندلع شرارتها بسبب هذه السلوكيات المرفوضة.. حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: رجال «الداخلية» يقومون بجهد كبير في الاحتفالات الوطنية ويهدفون إلى توفير أقصى إجراءات السلامة، وبالتالي حماية المحتفين والحد من الحوادث والمشاجرات، لذا وجب التعاون معهم ومساعدتهم في أداء مهامهم.

MENAFN15022024000130011022ID1107859668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث