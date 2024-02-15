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الملك: نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء

2/15/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة في يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، المصادف الخميس. وكتب جلالته في منشور له على منصة إكس:“كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه.

نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء. أنتم رديف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة”

MENAFN15022024000072011014ID1107859667

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