الملك: نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء
التاريخ
2/15/2024 11:34:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة في يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، المصادف الخميس. وكتب جلالته في منشور له على منصة إكس:“كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه.
نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء. أنتم رديف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة”
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