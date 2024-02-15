Friday, 16 February 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


18 قضية جريمة اتجار بالبشر بتهمة العمل الجبري خلال 2023

2/15/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) 169 قضية، وفقا للتقرير الذي حصلت "الغد"على نسخة منه.
وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في تلك القضايا 281 شكوى.
وأما بالنسبة لعدد الضحايا المحتملين للعمل الجبري فبلغ 26 ضحية، في حين بلغ عدد جناة العمل الجبري من أصحاب العمل الذين تمت إدانتهم بجريمة الاتجار بالبشر بناء على قرار المدعي العام أو المحكمة المختصة، 28.
وبلغ عدد الحملات التفتيشية الاستباقية 110 حملات، فيما بلغ عدد المخالصات العمالية التي تمت تسويتها في قسم التفتيش 86 مخالصة.
وأما بالنسبة للمواد القانونية التي تم التفتيش عليها فبلغ 299 مادة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتم حلها 6 قضايا، وعدد الشكاوى التي تم تحويلها إلى الوحدة ولم يتم حلها 4 قضايا، وعدد الشكاوى الملغاة شكويان.
وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.
وبين خليفات في تصريحات صحفية سابقة أن الوحدة تعاملت العام الماضي مع نحو 214 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.
وأوضح أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تضبطها الوحدة سنويا لا تتجاوز 50 قضية، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها للوحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5 شكاوى.
وبلغ عدد الشكاوى التي وردت لمديرية العاملين في المنازل خلال الفترة نفسها 387 شكوى، 134 منها مقدمة من عاملات والباقي من أصحاب المنازل.
وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 338 شكوى، وعدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل التي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش ولم يتخذ فيها إجراء نهائي 17 شكوى.
وبلغت قيمة مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل والعاملات في المنازل 32.5 ألف دينار، فيما بلغ مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لعاملات المنازل 5727 دينارا.
وأما مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لعاملات المنازل من خلال الشكاوى المقدمة من الجهة الممثلة، فبلغت حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 400 دينار، في حين بلغ مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل 26.4 ألف دينار.
وبلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" في وزارة العمل، خلال الفترة ذاتها 9124 شكوى، بينها 3309 شكاوى ليست من اختصاص الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية فيها 4566 شكوى.
وقالت وزارة العمل إنها قامت بتطوير منصة "حماية" الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية بالإضافة لشكاوى العاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات بداية من العام المقبل، منها البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية، بالإضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية.
وأما بالنسبة لحقوق الذين يستقدمون عاملات منازل، فأوضحت الوزارة أن النظام رقم 63 لسنة 2020 نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، كفل في مواده حقوق أصحاب المنازل، وذلك عبر الحقوق المالية في المبالغ المستردة لصاحب المنزل أو كفالة العاملة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخولها البلاد.
وأضافت أن الأنظمة والتعليمات الصادرة صانت حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وبينت حق كل طرف منهم.

MENAFN15022024000072011014ID1107859666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث